Uniunea Sovietică este descrisă în mod obișnuit în Occident ca „imperiul sovietic” sau chiar „imperiul rus” și, în aspecte cheie, acesta a fost într-adevăr cazul. În timpul Războiului Rece, Moscova a ocupat și a controlat o colecție de state de-a lungul periferiei sale, iar înregistrarea istorică a expansiunii Rusiei prin cucerire și colonizare este foarte clară.

Dar nici în presă, nici în mediul academic, acest lucru nu a condus la ceea ce ar fi trebuit să fie o concluzie logică atunci când vine vorba de înțelegerea conflictelor din fostul spațiu sovietic: și anume, să plasăm aceste conflicte în contextul mai larg a ceea ce se întâmplă atunci când imperiile cad, scrie analistul Anatol Lieven în Foreign Policy.

Uniunea Sovietică a fost un caz cu totul special printre imperii. Dar asta, într-o măsură mai mare sau mai mică, s-ar putea spune despre toate. Au existat diferențe uriașe între imperiile britanic, francez și spaniol, ca să nu mai spunem de cel otoman sau chinez. Cu toate acestea, o linie de demarcație fundamentală le traversează pe toate: cea dintre imperiile terestre și cele maritime. Rusia a fost un imperiu terestru și, în unele privințe, încă rămâne unul, atât în ​​componența sa, cât și în politica sa. Acest lucru a avut consecințe critice în timpul și după prăbușirea sovietică, continuând până astăzi.

În ciuda războiului brutal în desfășurare în Ucraina și a suprimării la fel de brutale a rebeliunii cecene, conflictele și disputele care au urmat prăbușirii sovietice au fost departe de a fi cele mai grave din istoria imperiilor, inclusiv a celor relativ recente. În toate cazurile, fără excepție, sfârșitul imperiului a dus la violențe masive. În unele cazuri, acest lucru a avut loc în timpul și imediat după prăbușirea imperială. În altele, violența a avut loc după ce au trecut câteva decenii. În Irlanda, Orientul Mijlociu, Asia de Sud, Europa de Est și Balcani, consecințele imperiilor habsburgice, otomane și britanice - și ale naturii dizolvării lor - se desfășoară și astăzi, generații întregi mai târziu.

Relația dintre imperiu și conflictele locale a fost una complet ambiguă, rezumată cel mai faimos în epitetul lui Tacitus despre Roma imperială, pe care istoricul roman l-a pus în gura unui comandant britanic: Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Acolo unde fac pustiu spun că fac pace). Crearea imperiilor implică violențe masive, uneori la scară de genocid. După aceea, însă, interesele economice și politice ale puterii imperiale necesită menținerea păcii pe teritoriile sale. Pretenția de a fi pus capăt conflictului și a fi adus pacea — indiferent dacă este sub Pax Romana, Pax Britannica sau Pax Americana — este, de asemenea, fundamentală pentru legitimitatea și simțul său de misiune imperială.

Cu toate acestea, notoriu, imperiile îngheață, generează și incubează conflicte. Uneori, acest lucru are loc ca urmare a faptului că dominația imperială suspendă conflictele anterioare, cum ar fi între hinduși și musulmani din India britanică sau armeni și azeri sub țari și sovietici. Uneori, sursa conflictului este crearea de către imperiu a unor state complet noi sau state cu noi granițe – cum ar fi Irakul din Orientul Mijlociu – care adună diferite etnii care nu au trăit niciodată în aceeași politică, împart un popor între statele vecine sau forțează dușmanii străvechi sub un singur acoperiș, ca în fosta Iugoslavie și în multe națiuni africane. Acest lucru duce nu numai la conflicte civile, ci uneori la războaie între statele succesoare – ca în Kashmir, fosta Iugoslavie și Ucraina – în timp ce statele succesoare luptă pentru a redesena granițele în conformitate cu versiunea lor de legitimitate etnică sau etno-religioasă.

Uneori, resentimentul amar este rezultatul migrației în masă declanșate de dezvoltarea economică imperială sau de colonizarea vizată: englezi și scoțieni în Irlanda, chinezi în Indiile de Est, indieni în Fiji și Indiile de Vest, tamili în ceea ce este acum Sri Lanka, georgieni în Abhazia, ruși în republicile baltice și părți ale Ucrainei. Nicăieri rezultatele nu au fost lipsite de o tensiune serioasă.

Poate că cel mai bun lucru la care se poate spera sunt aranjamentele formale sau informale, cum ar fi cele din Malaezia și statele baltice, prin care populațiile indigene monopolizează controlul asupra guvernului și asupra forțelor de securitate, în timp ce descendenții imigranților chinezi și, respectiv, ruși, domină o parte a economiei. Cele mai negative rezultate sunt masacrele îngrozitoare, cum ar fi uciderile de chinezi care au însoțit lovitura de stat indoneziană din 1965 sau spasme violente, cum ar fi războiul georgiano-abhaz din 1992-1993, care a început cu pogromurile armate georgiane împotriva abhazului și s-au încheiat cu curățarea etnică a majorității populaţiei georgiene de către învingătorii abhazi.

Nici dreptul internațional și nici democrația nu oferă răspunsuri clare la niciuna dintre aceste dispute. Teoria autodeterminării etnice în numele democrației, așa cum a fost adoptată de președintele american Woodrow Wilson la încheierea Primului Război Mondial, a fost cea care a oferit o rațiune aparent liberală pentru separarea și curățarea violentă de-a lungul vastei tapiserii etnice din centrul, estul și sud-estul Europei. Ca și în Kosovo, Nagorno-Karabah și Crimeea, principiile dreptului internațional și ale democrației funcționează adesea unul împotriva celuilalt, astfel încât statele aleg între ele în funcție de propriul avantaj. Democrația majoritară este un principiu notoriu de periculos în societățile divizate etnic, cu diferite credințe naționale, așa cum demonstrează atât de viu istoria Irlandei de Nord din anii 1920 până în anii 1990, subliniază sursa citată.

În cele din urmă, nu este rezonabil să ne așteptăm ca oamenii locali și liderii lor să fie automat ascultători de legile internaționale pe care nu le-au făcut sau pe care nu le-au acceptat niciodată. Când imperiile britanic, otoman, habsburgic și sovietic s-au prăbușit și Iugoslavia s-a dezintegrat, a fost foarte firesc pentru catolicii nord-irlandezi, kurzi, germani sudeți, albanezi kosovari, musulmani cașmiri, bangladeshi, sârbi, croați, paștun, ceceni, oseteni de sud, armenii din Karabakh și rușii din Crimeea să caute sau să susțină independența și/sau uniunea cu etnicii într-un stat vecin. Uneori, ca în Irlanda, Asia de Sud și Sudan, rezultatul (după multe violențe) a fost împărțirea acceptată la nivel internațional. În majoritatea cazurilor, lucrurile au fost decise printr-o combinație de pragmatism și forță superioară.

Există, totuși, o mare diferență în această privință între consecințele imperiilor maritime și cele terestre: puterile maritime pot merge acasă pe sute sau mii de kilometri de apă și se pot separa (deși adesea numai după războaie de independență îngrozitoare, ca în Indochina, Algeria, Kenya) de conflictele pe care le lasă în urmă. În fostele imperii terestre, vechiul nucleu de națiune imperială rămâne la granițele fostelor sale posesiuni imperiale, iar propriile sale populații majoritare și minoritare se extind adesea peste acele granițe.

Acest lucru a fost valabil și în cazul Turciei, care include o populație uriașă kurdă care se suprapune cu minoritățile kurde din Siria, Irak și Iran și, în mod natural, are aspirații să se alăture acestora într-un singur stat kurd. Turcia s-ar fi confruntat cu probleme similare cu marile sale minorități armene și grecești dacă nu i-ar fi ucis sau expulzat pe toți.

Germania în anii ’20 și ’30, ca stat succesor al imperiului german și învecinată cu multe dintre ținuturile fostului imperiu austriac, s-a confruntat cu această problemă în direcția opusă: mari minorități etnice germane din statele vecine care doreau reunificarea cu Germania. Țările din fosta Uniune Sovietică conțin ambele caracteristici.

Războaiele rusești din Ucraina și Caucaz nu fac parte dintr-un plan mai larg de agresiune împotriva Occidentului. Războiul rusesc din Ucraina este despre Ucraina. Putem, prin urmare, să căutăm o soluție pragmatică la război, fără să ne temem că acest lucru va încuraja Rusia să amenințe NATO și Uniunea Europeană, cu posibila excepție a statelor baltice - și atunci numai dacă acestea ar lua o acțiune agresivă nesăbuită împotriva Rusiei (de exemplu, prin tăierea comunicațiilor către exclava rusă Kaliningrad).

Spre deosebire de multe rapoarte occidentale, au existat puține dovezi ale vreunei intenții concrete ale Rusiei de a invada statele baltice, cu atât mai puțin Finlanda sau Polonia. După cum a spus odată un oficial rus pentru Foreign Policy: „Am condus Polonia timp de aproape 200 de ani și tot ceea ce ne-a adus au fost necazuri nesfârșite. De ce naiba am vrea să înghițim din nou ariciul?"

Analistul Anatol Lieven scrie că ar trebui să abordăm căutarea unei reglementări în Ucraina într-un spirit de realism etic, care să vizeze o pace durabilă care să asigure independența Ucrainei și potențiala cale de aderare la UE, mai degrabă decât într-o stare de hiperlegalism și hipermoralism, care probabil ar face pacea imposibilă. În celelalte cazuri post-imperiale menționate în analiză, doar foarte rar a fost posibilă victoria absolută pentru o parte sau cealaltă – și atunci doar cu prețul unui război prelungit și al unei suferințe uriașe. În majoritatea cazurilor în care a fost atins un fel de pace, oricât de defectuoasă, a fost realizată printr-o formă de compromis pragmatic.