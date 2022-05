În vârstă de 61 de ani, ucraineanul Igor Pedin, bucătar de profesie, a reușit timp de mai multe zile să fie invizibil.

Împreună cu câinele său Zhu-Zhu și o geantă de provizii, bărbatul a evadat din orașul-port asediat Mariupol, a trecut prin teritoriile controlate de ruși, până ce a ajuns, după 225 de kilometri de mers pe jos, în Zaporojie, oraș aflat sub control ucrainean.

Ads

Povestea bucătarului a fost relatată pe larg de către The Guardian, care scrie despre distanța parcursă de Igor că este echivalentul cu mersul pe jos de la Londra la Sheffield, dar printr-un război nemaivăzut la amploarea lui în Europa din 1945 şi printre convoaiele de tancuri, vehicule blindate şi soldaţi ruşi nervoşi, fericiţi de declanşare, care se îndreaptă spre Mariupol; însemna ocolirea minelor şi traversarea podurilor distruse cu câinele şi bagajele sale, unde un pas greşit ar duce la o cădere până la moarte sigură; a trebuit să treacă pe lângă casele în flăcări şi bărbaţii şi femeile care plâng cu poveştile lor sfâşietoare despre moarte şi suferinţă şi pierderea dorinţei lor de a mai trăi.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Ads

Pedin, un fost bucătar de navă, îşi spune povestea în siguranţa capitalei ucrainene, Kiev.

Poate că nu era invizibil, repetă Pedin, lacrimile curgând într-un moment rar de emoţie. Dar a fost, adaugă el, norocos.

Decizia finală a lui Pedin de a părăsi Mariupol a fost luată pe 20 aprilie, îşi aminteşte el, când soldaţii ruşi ajunseseră în partea sa din oraş şi mergeau din casă în casă, trăgând în voie.

Nu prea mai avea pentru ce să rămână; era puţină mâncare sau apă, morţii erau pe străzi...

Ads

Pedin s-a pregătit cu meticulozitate. A făcut o geantă, a cântărit-o şi s-a provocat să reducă greutatea iniţială de 70 de kilograme la 50.

Sarcina iniţială pentru Pedin şi Zhu-Zhu a fost să străbată cei 5 kilometri până la periferia oraşului, un scop în care avea puţină încredere că va putea fi atins.

Şi-a părăsit casa de pe strada Tkochenko-Petrenko, lângă portul lui Mariupol, la ora 6 dimineaţa, pe 23 aprilie, şi i-au trebuit două ore să treacă prin cratere, oţel şi muniţii neexplodate, la nord, în sus pe strada Kyprino, unde erau împrăştiate cadavrele, şi mai departe spre port, centrul comercial al oraşului.

"Arătam ca un vagabond pentru ei, nu eram nimic. Eram murdar şi acoperit de praf, deoarece casa mea fusese plină de fum. Am ieşit din oraş pe această autostradă şi la capăt m-am întors. M-am uitat înapoi la oraş şi mi-am spus că a fost decizia corectă. Am spus la revedere. A avut loc o explozie. M-am întors şi am mers mai departe.”

A mers pe lângă vehicule militare arse, doar cu câinele lui şi zgomotul bombardamentelor în spatele lui până când un convoi de vehicule blindate, atât de grele încât au făcut să tremure asfaltul de sub picioare, a trecut pe lângă el. S-a ghemuit, luându-l pe Zhu-Zhu, îngrozit, în haină, până au trecut. "Eram un om invizibil atunci", îşi aminteşte el. "Ce sunt eu pentru ei: cine este această umbră?".

Ads

Scopul său a fost să ajungă în oraşul Nikolske, la 20 kilometri distanţă. Când a ajuns la primele case, se întuneca şi era foarte frig. "Am văzut un bărbat în faţa casei lui. El a spus: "Nu ai vrea să bei cu mine? Astăzi mi-am îngropat fiul. Să bem pentru fiul meu".

Pedin nu mai băuse de 15 ani, dar nu a putut refuza. A băut două pahare de vodcă, în timp ce noul său prieten golea sticla. "Mi-a spus că ruşii i-au ucis fiul de 16 ani pe 3 martie la Mariupol. După ce a dispărut l-a căutat săptămâni întregi la Mariupol. A găsit mormântul, iar soldaţii ruşi au spus că va trebui să-l dezgroape cu mâinile dacă vrea cadavrul. Mi-a spus: "Vreau să mor – mă voi sinucide!".

Pedin a dormit pe canapea în acea noapte, trezindu-se la 6 dimineaţa. Ştia că singura cale de ieşire spre Zaporojie era prin oraş. "Când am părăsit oraşul, era un punct de control: cecenii. Mă văzuseră şi doi dintre ei au venit spre mine. 'Unde te duci? De unde vii', au întrebat ei.

A apărut un comandant şi a comunicat cu cineva la radio. "A apărut o dubiţă şi au ieşit trei oameni cu ceafa mare, iar eu am fost urcat în dubă. Am mers 2 km înapoi la Nikolske şi am ajuns la o clădire a consiliului cu două etaje, pe care o înconjurau cu gard de oţel. Erau aproximativ 40 de oameni care aşteptau pe teren, dar duba a condus până la intrarea clădirii".

Ads

Pedin şi-a lăsat geanta afară şi l-a legat pe Zhu-Zhu înainte de a fi dus la etajul doi. "Un ofiţer rus stătea în faţa unui birou și m-a întrebat unde mă duc. Am mințit. Am spus că am un ulcer la stomac şi că trebuie să ajung la Zaporojie, deoarece plătisem pentru tratament. Mi s-a spus să-mi dau jos bluza şi au căutat tatuaje. Am avut o vânătaie pe umăr şi m-au acuzat că am avut o puşcă. "Mă plictiseşti. Poate ar trebui să te bat?", mi-a spus comandantul. Am spus: „Cum vrei, comandante!”. Dar am fost dus într-o altă cameră în care erau patru militari cu computere şi mi-au scanat amprentele digitale, m-au aşezat pe un perete şi au făcut fotografii”.

I s-a dat un document de la aşa-numitul minister al afacerilor interne al autoproclamatei Republici Populare Doneţk. Era liber să plece din nou cu câinele şi geanta lui la punctul de control.

Cecenii au spus că vor opri următoarea maşină care să-l ducă în următorul sat, la Rozivka. ”Am stat acolo două ore. S-au plictisit şi au vorbit cu mine, dându-mi ţigări. Niciunul dintre şoferi nu m-a luat, aşa că am spus, băieţi, voi merge pe jos. Unul a spus: "Nu, aceasta este autoritatea mea", arătând spre arma lui”.

După o oră, un microbuz negru a oprit, iar cecenii i-au cerut şoferului, care călătorea cu soţia şi cele două fiice, de aproximativ 18 şi 20 de ani, să-l ia pe Pedin. "Nimeni nu a spus niciun cuvânt. M-au dus la Rozivka. Pe drum, am observat pe câmpuri oameni care săpau gropi. Şi mai jos erau cruci. Sunt sigur că erau gropi comune.”

La sosirea la Rozivka, Pedin a mers pe strada Lenina din oraş şi a ajuns la un alt punct de control de care a trecut uşor cu noul său document şi a continuat să meargă. Când a ajuns în următorul sat, Verzhyna, era întuneric. "Deodată, lanternele m-au orbit. Erau şase soldaţi, au urlat la mine, am ridicat mâinile. Mi-au spus să-mi dau bluza jos, mi-au golit geanta. Era frig. Mi-au ordonat să-i urmez. Am intrat în Casa de Cultură [un centru comunitar] care era sediul lor".

Lui Pedin i s-a dat nişte conservă de vită şi nişte supă şi a fost pus într-o încăpere mică care avea un pat de oţel în colţ. I s-a spus că, dacă pleacă mai devreme de dimineaţă, va fi împuşcat – dar era liber să plece a doua zi.

S-a strecurat pe lângă soldaţii adormiţi dimineaţa şi a dat din cap către unul de gardă când a plecat. A mers 14 ore în acea zi, ajungând la un alt punct de control în jurul orei 20:00 pentru a fi percheziţionat din nou. Soldaţii l-au îndreptat spre o casă mică părăsită unde putea dormi. Dar a plecat din nou la 6 dimineaţa când soarele a răsărit.

"Am văzut un bărbat la vreo 60 de ani. A întrebat: ‘De unde eşti?’ I-am spus că din Mariupol, iar el a chemat-o pe soţia lui să-mi aducă mâncare. Mi-au dat o pungă cu pâine, ceapă, carne prăjită, castraveţi. Au insistat. Şi am mers mai departe.”

Pedin era epuizat şi totuşi cel mai mare obstacol urma să vină. Podul rutier pe care trebuia să treacă fusese distrus. Era un abis de 30 de metri, pe şinele de cale ferată de dedesubt.

Cadrul metalic al podului era încă pe loc, totuşi, cu două grinzi: una îngustă dedesubt şi una mai lată la înălţimea umerilor. Pedin şi-a legat câinele cu geanta şi a testat trecerea. Era realizabil. S-a întors şi a traversat din nou cu geanta. Apoi s-a întors şi şi-a luat câinele, care mergea pe grinda de deasupra, cu Pedin ţinându-l strâns. "Am strigat doar: "Am făcut-o!”.

S-au apropiat de următorul punct de control. Soldatul a cerut să ştie unde era însoţitorul meu. "Am spus că am doar câinele meu. Apoi au vrut să ştie cum am trecut podul".

Lui Pedin i s-a spus că ar putea rămâne noaptea în portbagajul unei dube care fusese lovită de un obuz ucrainean. Acum era întuneric. Povestea lui Pedin a fost exact felul de diversiune de care aveau nevoie soldaţii plictisiţi. Cinci s-au adunat în jurul lui, pentru a auzi despre aventurile lui şi despre faptele îndrăzneţe de peste pod. "Unul a vrut să ţină legătura, spunea că după război să rămân cu el. Nu aveam nimic de spus"".

Pedin a dormit pe scaun, cu Zhu-Zhu sub haină. A doua zi dimineaţă, i s-a spus că nu are voie să continue pe drumul către Zaporojie, ci că trebuie să aleagă să se întoarcă sau să se meargă spre sud, în oraşul Tokmak. Pedin s-a îndreptat spre oraş, dar s-a confruntat cu două dealuri mari. "Câinele pur şi simplu nu putea continua. A trebuit să merg pe drum cu geanta mea, apoi să mă întorc după el şi să-l duc în brațe. I-am spus: „Dacă te oprești, vom muri amândoi, trebuie să mergi!”. Zhu-Zhu a urcat pe următorul deal".

În afara drumului era Tarasivka, un mic sat. "Am văzut vârful capului unui bărbat într-o fereastră şi l-am strigat. I-am dat nişte ţigări ale soldaţilor, am avut chiar şi ţigări mentolate. Singura cale spre Zaporojie era pe drumuri înguste şi peste un baraj şi apoi să urmezi ceea ce spunea el că era pista contrabandiştilor.”

A făcut cum i s-a spus. Dar după baraj, a existat o răscruce de drumuri – şi nicio indicaţie despre drumul de urmat. Norocul lui Pedin a lovit din nou. "A apărut un camion. am strigat - Sunt din Mariupol.” Uşa s-a deschis. Am mers două ore... Nu mi-aş fi găsit niciodată drumul. Nu am spus nimic. La punctele de control, acest bărbat a spus doar două cuvinte miliţiei Republicii Populare Doneţk şi a fost lăsat să treacă".

Pedin a văzut în faţă un steag ucrainean, unde soldaţii au verificat documentele bărbaţilor şi i-au lăsat să plece. "Şoferul m-a lăsat în centrul oraşului Zaporojie lângă un cort. Nu spusese nimic în călătorie, dar mi-a dat 1.000 de grivne (30 de lire sterline). A spus mult noroc. A înţeles totul – ce era de spus?”.

Pedin a intrat în cort, plin de voluntari. A fost întrebat de o femeie dacă are nevoie de ajutor. A tăcut şi apoi a spus da.

"Doamna a întrebat: ‘De unde vii?’ I-am spus: ‘Am venit de la Mariupol’. Ea a ţipat: ‘Mariupol!’”, îşi aminteşte Pedin zâmbind. "Ea a strigat tuturor, omul acesta a venit de la Mariupol pe jos. Toată lumea s-a oprit. Presupun că a fost momentul meu de glorie".