”Containerul bizar” al rușilor capturat de armata ucraineană lângă Kiev. Ce este Krasukha-4

Armata ucraineană a capturat de la inamicii ruși un post de comandă mobil amplasat într-un container care este parte a unui sistem de război electronic, potrivit imaginilor difuzate pe rețelele sociale.

Centrul de comandă mobil ar fi componentă-cheie a sistemului de război electronic (EW) Krasukha-4.

It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 22, 2022