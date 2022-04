Un pod important peste Nistru a fost avariat în urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa, a anunțat marți, 26 aprilie, Anton Gerașcenko, consilier în cadrul ministerului ucrainean de Externe.

Dacă podul nu va fi redeschis, accesul la o parte din regiunea Odesa se va putea face doar de-a lungul graniței cu Republica Moldova.

Further information and data on wounded is being confirmed. Bridge is closed now. If it remains closed, access to part of Odesa region will only be possible along #Moldova border - see map pic.twitter.com/w9wfmrLNsM— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 26, 2022