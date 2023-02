Planul Rusiei în Republica Moldova, descoperit de Ucraina. Zelenski: "Acest document arată când, cine și cum va prelua controlul" VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit joi, 9 februarie, și în plenul Consiliului European, unde a amintit, în premieră, despre un episod foarte grav privitor la intențiile Rusiei în Republica Moldova.

Zelenski a declarat că serviciile de informații ale Ucrainei au interceptat recent un plan cu privire la distrugerea Republicii Moldova întocmit la Moscova.

„Am vorbit recent cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și am informat-o că am interceptat planul serviciilor rusești pentru distrugerea Moldovei. Acest document arată când, cine și cum va distruge democrația Moldovei și va prelua controlul Moldovei. Nu am nicio îndoială. Atunci când am primit acest document și când am înțeles de unde vine, am avertizat imediat Moldova privind aceste amenințări. Sunt sigur că și voi ați fi făcut la fel.

Nu știm dacă Moscova a dat un ordin să urmeze acel plan împotriva Moldovei, dar noi am interceptat acest plan, l-am recunoscut și am realizat că au încercat să implementeze un plan asemănător și pentru Ucraina sau alte țări din Europa. Nu-i nimic nou. Și sunt sigur că sunteți la curent cu activitățile subversive ale Rusiei. Regimul vrea să distrugă libertatea Europei și să devină un lider autoritar al continentului”, a declarat președintele Ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs din cadrul Consiliului European.

Liderul ucrainean a precizat apoi că Moscova are multe instrumente prin care poate ataca alte state și că, la nivel european, este nevoie de decizii rapide și de încredere.

„Rusia încearcă să exploateze resursele și națiunile de pe continent. Această dezinformare rusească, influența și atacurile cibernetice, reprezintă o parte din uneltele Rusiei.

Dacă Moscova decide deodată sau, mai bine zis, dacă vrea să plănuiască o nouă agresiune, fie hibridă fie fizică, întrebarea este dacă vom avea timp să ne apărăm. De aceea trebuie să luăm decizii solide și rapide”, a mai afirmat Zelenski.

Declarațiile lui Zelenski cu privire la planul Rusiei de invadare a Ucrainei pot fi ascultate la minutul 14.30

Informații despre planul Rusiei de a invada Republica Moldova au fost dezvăluite în decembrie 2022 de către Alexandru Musteață, șeful Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, planul prevede invadarea țării de peste Prut în prima parte a anului 2023, dar acest lucru depinde în mare măsură de evoluția atacului asupra Ucrainei.

Musteață adaugă faptul că riscul invadării Moldovei de către Rusia se menține ridicat în 2023.

„Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va ataca teritoriul Moldovei, ci când se va întâmpla: fie la începutul anului, în ianuarie, februarie, fie mai târziu, martie, aprilie. Dar, conform informațiilor noastre, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe”, a spus Musteață.

Potrivit oficialului, sunt analizate mai multe scenarii, dintre care unul este că Moscova va încerca să efectueze o invazie terestră prin nordul Ucrainei spre Moldova.

„De exemplu, să creeze un coridor cu regiunea transnistreană, care este teritoriul Moldovei. Apoi putem spune clar că da, intenționează să ajungă aici și să se conecteze. Putem discuta despre ce se va întâmpla în continuare, despre intențiile lor față de Chișinău, dar acest lucru este real și foarte riscant”, a spus Musteață.

El a mai amintit că pe teritoriul Transnistriei se află „cel mai mare depozit de muniție din Europa”, pe care rușii îl păzesc. Oficialul nu exclude ca posibila invazie a Federației Ruse în Moldova să fie asociată cu utilizarea acestor muniții într-o eventuală confruntare militară.

„Obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru către regiunea transnistreană rămâne actual și astăzi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse în această direcție ar putea avea loc încă din 2023. Implementarea depinde și de evoluția evenimentelor în războiul din Ucraina”, a mai spus șeful Serviciului de Informații și Securitate.

Planul Federației Ruse de a construi un coridor terestru către Transnistria a fost discutată în primăvara lui 2022, după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Pentru a face acest lucru, rușii au plănuit să captureze regiunile Odessa, Mikolaev și Herson, dar, din fericire, nu au reușit.

Recent, în decembrie 2022, Maia Sandu a remarcat curajul ucrainenilor, și a mai afirmat că Rusia poartă un război hibrid împotriva Moldovei, încercând să destabilizeze situația din țară. Ea a subliniat că astăzi Ucraina apără nu doar propria libertate, ci și libertatea Moldovei.

La sfârșitul lui octombrie 2022, prestigiosul cotidian Washington Post a prezentat pe larg informațiile obținute de serviciile de informații occidentale cu privire la o lovitură de stat plănuită de Moscova în Republica Moldova.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a alocat zeci de milioane de dolari, potrivit Washington Post, proveniți de la cele mai mari companii de stat din Rusia, pentru dezvoltarea unei rețele de agenți în rândul politicienilor din Republica Moldova.

Scopul serviciilor speciale ruse este de a răsturna regimul pro-occidental al președintei în exercițiu Maia Sandu.

În locul ei, FSB vrea "să-l monteze" pe Ilan Șor, „figura de frunte a Kremlinului în subminarea puterii” la Chișinău.