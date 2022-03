Viceprimarul orașului-port Mariupol, Serghei Orlov, a vobit vineri, 11 martie, despre catastrofa produsă în urma atacurilor și bombardamentelor continue ale armatei ruse.

Potrivit dpa, peste 200.000 de persoane aşteaptă încă să părăsească orașul.

”Ei au tăiat legăturile oraşului pe toate direcţiile”, a declarat viceprimarul Mariupolului pentru programul ”Mittagsmagazin” al televiziunii publice germane ARD.

Judging by the video, a large crater was formed in the ground. It is scare to imagine how big this bomb was. pic.twitter.com/L57e773coP— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022