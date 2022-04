Ministerul Apărării din Marea Britanie precizează joi, 14 aprilie, că orașele Kramatorsk și Kostiantynivka ar putea fi posibile ținte ale trupelor ruse.

Oficiali britanici din Ministerul Apărării notează, într-un tweet, că pe măsură ce Rusia își concentrează războiul în estul Ucrainei, orașele din est - Kramatorsk și Kostiantynivka - ar fi posibile viitoare ținte ale armatei ruse, arată BBC.

În același tweet se mai amintește că discursul președintelui Putin de marți a evidențiat interesul său continuu pentru zona cunoscută sub numele de Donbas „unde Rusia lovește forțele ucrainene în pregătirea unei ofensive reînnoite”.

