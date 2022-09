”Bucătarul lui Putin” dezvăluie adevăratul motiv pentru care a creat înființat grupul paramilitar Wagner în 2014

Un om de afaceri rus apropiat Kremlinului, Evgheni Prigojin, recunoaşte luni că a înfiinţat, în 2014, grupul paramilitar Wagner, cu scopul de a lupta în Ucraina, şi recunoaşte, de asemenea, prezenţa acestuia în Africa şi America Latină, relatează AFP.

Prigojin afirmă într-o postare pe reţele de socializare ale întreprinderii sale - Concord -că a fondat acest grup cu scopul de a trimite combatanţi competenţi în Donbas, în estul Ucrainei, în 2014.

”Atunci, la 1 mai 2014, s-a născut un grup de patrioţi care a luat numele de Grupul Tactic de Batalion Wagner”, declară el în acest comunicat.

Potrivit mărturiilor unor deţinuţi intervievaţi în închisori din regiuni diferite ale Rusiei, obţinute de publicaţia rusă independentă Mediazona, Evgheni Prigojin, supranumit „bucătarul lui Putin”, şi cel considerat cel puţin sponsorul Grupului Wagner, s-ar fi implicat personal în recrutare, mergând personal în închisori.

Previously, Prigozhin sued the media, which wrote about his involvement in the PMC. pic.twitter.com/Ftlxgdmf9e— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022