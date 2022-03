Occidentul are ”îngrijorări serioase” că Putin ar putea folosi arme chimice în Kiev. Când ar putea fi lansat atacul

Oficialii occidentali au avertizat miercuri, 9 martie, asupra riscului ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, să ceară folosirea armelor chimice în atacul asupra Kievului, notează The Guardian.

Potrivit unei evaluări, aceștia susțin că un ”atac înfiorător” asupra capitalei Ucrainei ar putea fi lansat în timp ce forțele ruse încearcă să depășească problemele logistice care, aparent, au afectat trupele care se îndreptau spre Kiev.

Western officials warning they have "good reason to be concerned about the possible use of non conventional weapons" - ie chemical and biological - by Russia in Ukraine— Dan Sabbagh (@dansabbagh) March 9, 2022

”Cred că avem motive întemeiate să fim îngrijorați de posibila utilizare a armelor neconvenționale, parțial din cauza a ceea ce am văzut că s-a întâmplat în alte teatre de război.

Așa cum am menționat mai devreme, de exemplu, ceea ce am văzut în Siria, parțial pentru că am văzut un pic de pregătire a scenei pentru asta în afirmațiile false care apar, precum și în alte indicii. Este o îngrijorare serioasă pentru noi”, a declarat presei un oficial occidental, potrivit sursei citate.

Western officials to journalists: We have serious concern" that Vladimir Putin could order chemical weapons to be used on Ukraine's capital— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 9, 2022