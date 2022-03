Runda a doua de negocieri ruso-ucrainene: Capitularea Ucrainei versus retragerea din Crimeea?

O nouă rundă de negocieri este preconizată astăzi la granița dintre Polonia și Belarus. Delegația rusă își afirmă triumfal lipsa de disponibilitate pentru eventuale concesii. Pentru reala configurare a așteptărilor cititorilor subliniez din start ideea că fără medierea internațională a unei entități terțe, neutre și imparțiale, agreată de ambele părți, șansele ajungerii la o înțelegere sunt aproape inexistente.

Când ne raportăm la discuțiile ruso-ucrainene trebuie să privim negocierea ca o încercare de folosire a informației și puterii în scopul modificării/determinării unor comportamete, decizii sau acțiuni. Prin esența sa, negocierea este un proces structurat în care pãrțile, prin concesii reciproce, identificã o cale de compromis. La fel de bine poate fi mijloc de abatere a atenției, un mod de tergiversare sau o mișcare de strategie în scopul camuflării unor intenții. Pseudo-negocierea, sub aparența desfășurării unei negocieri reale poate fi un mijloc de etalare a puterii sau un cadru de comunicare cu impact mediatic a unor pretenții/poziții.

Stabilirea obiectivelor delegațiilor, culegerea informațiilor necesare negocierii, analizarea informațiilor și definirea strategiei s-au realizat la Moscova și Kiev, nu la fața locului. Acești pași specifici negocierii au angrenat un efort semnificativ și au implicat instituții, servicii și structuri de diverse tipuri pe care se bazează fiecare delegație de negociatori. Negocierea ruso-ucraineană nu este despre două delegații cu mandat nelimitat care pot tranzacționa pe orice temă abordată odată ce se află față în față. Este despre o comunicare continuă cu decidenții care nu sunt prezenți fizic la masa discuțiilor.

”Și atunci ce se întâmplă când cele două delegații sunt fața în față?” este o întrebare firească. Este un moment crucial în care prin interacțiune se încearcă aplicarea strategiei decise de fiecare echipă în scopul atingerii obiectivelor impuse. Aplicarea unei strategii va ține cont de: conjuncturã, forțele implicate, resursele psihologice disponibile și factorul timp. Desigur, negocierea sub lumina reflectoarelor camerelor televiziunilor nu este singura care se desfășoară iar personajele vizibile nu sunt singurii negociatori. Așa este și acum, provocările conflictului profund cu care se confruntă cele două părți necesită discuții ample. Negocierile cu miză mare nu se finalizează după o rundă sau două de discuții.

Pentru a putea fi atinse și a se ajunge la o soluție acceptată de ambele părți, obiectivele prezentate public ale părților trebuie să fie realiste. La acest moment nu avem așa ceva, blocarea pozițională a fiecărei delegații pe atingerea obiectivelor maximale este evidentă. Aparent, nu se fac la acest moment pași spre conturarea unui consens. Bineînțeles, între obiectivele de negociere enunțate și cele reale poate fi o diferență semnificativă.

Nu sunt sesizabile momentan aspecte ale unui posibil compromis.

La acest moment stilul de negociere adoptat pare – privit de la distanță - stilul roșu (așa cum îl numește literatura de specialitate) îmbrãțișat de cãtre negociatorul competitiv, dominator, care dorește sã obținã mult oferind puțin, stil combinat cu stilul coercitiv care are în specific folosirea amenințării și a răspunsului în forță.

Punerea pe masa a unor soluții cu potential de generare a acordului este un moment decisiv și nu suntem aproape de el. Concentrarea pe poziții, nu pe soluții pare a genera la acest moment un blocaj dificil de depășit. Deocamdată masa de negociere este o tribună de mediatizare a unor poziții intransigente, de forță. Negociatorii își construiesc o adevărată aura prin neacceptarea niciunei concesii. Neproductiv, concesiile reciproce sunt specifice negocierilor finalizate cu acorduri.

Important este să nu facem abstracție de elementele negocierii respectiv de obiectul negocierii, contextul negocierii, miza negocierii și raportul de forțe. Se pare că ne aflăm în zona negativă de negociere, zonă în care negociatorii din ambele tabere nu acceptã limitele minime de negociere propuse! În orice proces de negociere, existã la un moment dat un prag minim de negociere sub care pãrțile implicate nu vor accepta sã îmbrãțișeze o ofertã. Este vorba de nivelul minim acceptabil la care se poate încheia negocierea. Pe de altă parte un specific de notorietate al structuratului proces de negociere este posibila schimbare a pozițiilor pe parcurs.

Cât timp punctele focale în jurul cărora gravitează solicitările celor două delegații sunt – generic spus - capitularea (ne) condiționată a Ucrainei (pentru delegația rusă) respectiv retragerea imediată din Crimeea și din teritoriile din est (pentru delegația ucraineană), negocierea nu poate avansa, nu poata intra în zona pozitivă de negociere. Blocajul pare a fi evident.

În aceste condiții soluția diplomatică în actualul cadru de desfășurare este aproape imposibilă. Se prefigurează astfel o ostilizare și mai pronunțată și o prelungire a acțiunilor militare. Inevitabil însă, soluția diplomatică va fi cea care va marca finalul conflictului, în cadrul potrivit, la momentul în care dezescaladarea va fi sustinută de ambele părți.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

