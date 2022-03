Negocierile de pace între Rusia și Ucraina au început în dimineața zilei de marți, 29 martie, la Istanbul. Delegațiile ucraineană și rusă au fost primite de președintele Turciei.

UPDATE 11.55 Negocierile dintre Ucraina şi Rusia au început în Turcia fără o strângere de mână, transmite televiziunea ucraineană, informează Reuters.

"A fost o primire rece, fără strângeri de mână", a relatat un reporter ucrainean, fără a preciza dacă el a fost martorul acestei noi întrevederi între delegaţii sau a fost informat din surse oficiale.

Știrea inițială Discuțiile pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina au loc la Palatul Dolmabahce din Istanbul, unde cele două delegații au fost primite de președintele Turciei.

Erdogan a discutat în prealabil și cu oligarhul rus Roman Abramovici, prezent de asemenea la negocieri.

Discuțiile între cele două părți au început în jurul orei 10.30.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba i-a avertizat pe membrii echipei de negociere să nu „mănânce sau să bea ceva” atunci când negociază cu Rusia, amintindu-le de cazul lui Roman Abramovici, bănuit că ar fi putut fi otrăvit, scrie Sky News.

