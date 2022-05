Consilierul ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, a anunțat joi, 12 mai, că o navă a armatei ruse, de suport logistic, a fost capturată în Marea Neagră.

Oficialul ucrainean a transmis că, potrivit surselor sale, nava a fost atacată în apropierea Insulei Șerpilor, la bord izbucnind cuprinsă de un incendiu.

”Este vorba de o navă auxiliară nou-nouță 23120 Vsevolod Bobrov”, a scris Gerașcenko pe Twitter.

