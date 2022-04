11.000 de muniții au fost neutralizate în regiunea Kiev. "Rușii ne lasă o mulțime de surprize"

În ultima săptămână, aproximativ 11.000 de muniții au fost neutralizate în regiunea Kiev, anunță publicația ucraineană hromadske.ua citându-l pe șeful Administrației Regionale de Stat Kiev, Oleksandr Pavliuk.

Potrivit acestuia, vorbim despre mine care nu au explodat. La acestea se mai adaugă și capcanele pe care trupele invadatoare le-au lăsat în urmă. "Rușii ne lasă o mulțime de surprize", spune Pavliuk, care îndeamnă la prudență maximă.

„Ar trebui să așteptăm până când vom face toate verificările. În aceste zone sunt concentrate forțe suplimentare. Aproximativ 600 de polițiști au fost detațașați din alte districte pentru a stabili controlul asupra zonei și pentru a preveni jafurilE”, a spus Pavlyuk.

Denis Monastyrsky, ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, a atras atenția asupra unei practici periculoase pe care rușii au adoptat-o.

Ads

"Where the occupiers lived, where they stayed overnight, they put banners. Stretch bombs were placed at the entrances to houses and near fences". pic.twitter.com/RoK8PmhZAe— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022