Monstrul invizibil de sub podul Kerci

Predicțiile mele de acum jumătate de an, împărtășite prin interviuri pentru ziarul Adevărul și articole pentru Ziare.com, au fost confirmate: conflict de durată care nu se va finaliza anul acesta și neatragerea directă a NATO în conflict.

Ads

Chiar dacă printr-un miracol beligeranții ar decide astăzi soluționarea crizei pe cale amiabilă, efortul alocat soluționării ar fi formidabil și s-ar întinde pe lungi perioade de timp. La acest moment nu se întrevăd intenții bilaterale de negociere, nu există un cadru pentru negocieri eficiente și un context favorabil acestora. Pe scurt, suntem încă în faza în care părțile tac și armele vorbesc pentru ele. Escaladarea este la ordinea zilei, calea militară este singura activă și vizibilă.

Ce s-a schimbat fundamental de la începutul războiului?

1. Canalele de negociere directă, fragile și imperfect așa cum erau, s-au închis

2. Războiul s-a transformat în unul de uzură

3. Raporturile de forțe s-au echilibrat față de momentul declanșării ostilităților

4. Ostilizarea părților s-a accentuat

5. Au fost trecute anumite linii roșii

6. Mitul amenințării nucleare s-a diluat în mare măsură; deși diminuat, încă subzistă.

În urmă cu peste un deceniu am propus literaturii de specialitate un instrument eficient de măsurare a intensității conflictului - Scara Conflictului “ȘUȘTAC-IGNAT” - în funcție de anumite criterii determinabile, aplicabile oricărui tip de conflict și oricăror părți implicate.

Ads

Prezentul conflict radiografiat identifică un conflict profund cu următoarele caracteristici:

- Este incontrolabil sau tinde să devină incontrolabil

- Este complex, implicând o multitudine de factori

- Angrenează resurse consistente

- Provoacă costuri masive

- Afectează puternic părțile

- Antrenează consecințe de o gravitate crescută

- Soluționarea sa este de durată

La fel ca orice conflict profund, de intensitate ridicată, conflictul din Ucraina nu poate fi soluționat fără implicarea unor actori terți (state sau organisme internaționale). Evident, la solicitarea și cu acordul celor doi beligeranți.

Apetența pentru negociere a Occidentului cu indezirabila Rusie s-a diminuat ca urmare a atrocităților comise de armată rusă în cele câteva luni de război. Brutalitatea nu este un facilitator al consensului. Cartea imprevizibilului jucată de Federația Rusă își are limitele și inconvenientele sale dar rămâne încă o carte de jucat. Astăzi, în Ucraina războiul este noua stare de “normalitate”. Soluțiile posibil de negociat la începutul invaziei nu mai sunt de actualitate, plaja de negociere s-a îngustat dramatic. Ostilizarea taberelor a atins cote înalte iar acestea cresc în fiecare zi.

Ads

Mizele sunt tot mai ridicate, schimbându-se și ele față de cele de la începutul conflictului. Exempli causa, președintele Putin își joacă și rămânerea la putere alături de prestigiul militar și stabilitatea economică a Federației Ruse.

Monstrul invizibil de sub podul din Crimeea este chiar războiul ruso-ucrainean – inițial de trei zile, momentan de șapte luni, probabil de câtiva ani - care pe zi ce trece devine din ce în ce mai periculos și flămând.

Analizând desfășurarea evenimentelor de până acum îndrăznesc să afirm că durata războiului va depăși durata unui an. Doar un factor imprevizibil astăzi ar putea influența o desfășurare fericită a evenimentelor. Șansele de extindere sunt considerabil mai mari decât șansele de aplanare. Suntem în faza în care fiecare răspuns militar generează la rândul său un răspuns la răspuns. Multe întrebări rămân să își afle răspunsurile în timp.

Va intra Belarusul în mod efectiv în război? Va furniza Occidentul rachete ATACMS cu rază mare de acțiune? Vor primii ucrainenii avioane de luptă? Va reuși vreun factor internațional de influență să genereze cadrul unor negocieri de succes? De partea cui va juca anotimpul rece? Vor exista jocuri de putere la Kremlin? Vor exista schimbări de regim? Ce alte linii roșii se vor trasa sau depăși? Cât timp se va mai ignora calea dezescaladării? Ce instrumente de influențare a unor posibile negocieri vor fi puse pe masă?

Ads

Un lucru este cert. Când armele vor înceta să răsune, diplomația va avea cuvântul decisiv. Până atunci va fi hrănit monstrul de sub pod, iar acum ospățul este în toi.

Link pagină autor aici

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.