Conferențiarul universitar Alba Iulia Catrinel Popescu, cadru didactic la ”Universitatea Națională de Apărare Carol I”, a postat pe Facebook mai multe teorii conspiraționiste și împotriva președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Cazul a fost adus în opinia publică de G4Media, care a cerut puncte de vedere atât MApN, cât și universității.

Universitatea Carol I este o instituție de învățământ subordonată Ministerului Apărării Naționale (MApN) unde se pregătesc viitorii ofițeri ai Armatei Române.

Postările controversate ale conferențiarului universitar

Într-un mesaj postat pe una dintre paginile de Facebook, conferențiarul universitar Alba Iulia Catrinel Popescu a distribuit fake-news-uri din presă, uneori exprimându-și clar opinia, așa cum a fost cazul unei știri în care se pretindea că un batalion ”nazist” ucrainean a suferit o grea înfrângere în timpul conflictului. ”Sa inteleg ca exista nazisti buni, daca sunt ucraineni, si nazisti rai, daca sunt germani?????”, a fost comentariul Albei Popescu care a însoțit distribuirea textului de pe site-ul ziarului România Liberă.

Sursa invocată de ziar pentru știre este ”Rețeaua Voltaire” care îl are ca președinte pe Thierry Meyssan, un jurnalist francez faimos pentru lansarea de teorii conspiraționiste. Printre altele, acesta a scris o carte în care a susținut că atacurile de pe 11 septembrie 2001 au fost organizate de o facțiune din Armata americană cu scopul de a impune un regim autoritar în SUA. El a fost declarat persona non grata de către Departamentul de Stat american.

Într-o altă postare, conferențiarul universitar dă vina pentru război pe președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, și lansează o teorie conspiraționistă: ”De ce a eliberat (Zelenski n.r.) puscariasii cu experienta militara si i-a inarmat? Unde se afla si ce fac puscariasii aia? Unde se afla armele alea? Prin niste state UE care trebuie destabilizate de rusi, cumva?”

Într-o postare din 5 martie 2022 de pe unul dintre conturile sale de Facebook, Alba Iulia Catrinel Popescu a pus pe seama președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o parte din responsabilitatea izbucnirii războiului, sugerând chiar că acesta ar acționa conform intereselor Rusiei. Ea a scris, printre altele (am păstrat ortografia autoarei, sublinierile prin bold aparțin G4Media):

”Cu toata compasiunea pentru populatia amarata a Ucrainei, cred ca domnul Zelenski NU are nici un drept sa critice NATO! NATO nu are nici un fel de angajament fata de Ucraina! Punct! Iar popoarele acestor state NU VOR SA INTRE IN RAZBOI NUCLEAR CU RUSIA PENTRU UCRAINA! Punct!

In alta ordine de idei, consider ca acest domn a favorizat RUSIA prin urmatoarele fapte:

1. Orice lider care isi iubeste tara si intelege legitatile geopolitice si, mai ales, intelege contextul militar, NU isi expune populatia unor suferinte inutile! Pentru ca tot ce se intampla acum reprezinta o suferinta inutila! Ucraina nu apartine nici unei aliante militare si nu are o armata capabila sa ii tina piept lui Putin! Cu toti mercenarii adusi din toata lumea! Prin urmare, orice lider lucid ar fi facut ceea ce ambasadorul Ucrainei la Londra a incercat sa faca, dar a fost redus la tacere de acest domn Zelenski: ADICA ISI DECLARA IMEDIAT NEUTRALITATEA, OPREA ATACURILE ASUPRA SEPARATISTILOR DIN DONETK, RECUNOSTEA ACORDURILE DE LA MINSK SI INCHEIA CRIZA. Zelenski NU a facut-o.

2. A tergiversat negocierile de pace, pe motiv de eroism personal, aflandu-se intr-o campanie personala de imagine cum nu am mai vazut! Tergiversarea negocierilor a insemnat TERGIVERSAREA UNUI ACORD DE ARMISTITIU. Pentru ca, un lider lucid, care isi iubeste poporul, cauta sa opreasca OFENSIVA! REFUZUL DIALOGULUI din primele zile a permis RUSIEI sa isi atinga obiectivele strategice! Uitati-va pe harta si urmariti cat au avansat rusii si unde! (…)

3. A cerut Turciei inchiderea Stramtorilor. Dar inchiderea Stramtorilor SERVESTE RUSIEI! Rusie care, la momentul cererii acestui "erou" avea deja concentrate semnificative forte navale sosite din Mediterana si Baltica, la care s-a adaugat flotila din Marea Caspica!

4. Stia cu siguranta ce inseamna, din punct de vedere strategic, INSULA SERPILOR! Stia ca va fi atacata! Este un punct strategic in „buza” bazei NATO de la M. K. De ce nu a discutat cu Romania o formula de condominium prin care Insula ar fi trecut sub protectie NATO? Cui a servit lasarea de izbeliste a unui obiectiv de importanta strategica a Insulei Serpilor? RUSIEI! RUSIEI I-A SERVIT!

In tot acest timp, in care rusii s-au facut ca ataca dar nu ataca dar totusi ataca Kievul, LOVITURA PRINCIPALA S-A DAT IN SUD! IN PREZENT, RUSIA A STABILIT CORIDORUL CRIMEEA – DONETK, A OCUPAT KHERSONUL SI URCA PE ALINIAMENTUL NIPRULUI SI A INCEPUT OFENSIVA SPRE NISTRU.

Va intreb, CE URMARESTE DOMNUL ZELENSKI, de nu CERE RUSIEI UN ACORD URGENT DE ARMISTITIU CU SPECIFICARI CLARE IN PRIVINTA CRIMEII SI A CELOR DOUA TERITORII SEPARATISTE – ADICA UN NOU ACORD MINSK? ADICA NU II BAGA IN CORZI PE PUTIN? Pentru ca o astfel de cerere este echivalenta cu o cedare partiala din partea Ucrainei si un refuz din partea rusului nu mai poate fi justificat de nimic. Ce urmareste, de fapt, acest domn Zelenski? Sa atraga in valtoare si MOLDOVA? ADICA ROMANIA? ADICA NATO?

Si, inca ceva. De ce a eliberat puscariasii cu experienta militara si i-a inarmat? Unde se afla si ce fac puscariasii aia? Unde se afla armele alea? Prin niste state UE care trebuie destabilizate de rusi, cumva?

(…)

MODUL IN CARE A FOST GESTIONAT PANA ACUM ACEST CONFLICT A SERVIT INTERESELOR RUSIEI SI ATAT! ATAT SI NIMIC ALTCEVA! (…)”, a scris Popescu.

Pe 3 martie, Popescu a distribuit un alt text, publicat de site-ul stiripesurse.ro, în care se anunța: ”Breaking Ucraina urmează să atace Rusia.” Comentariul acesteia: ”Nu știu sa mai existe în istoria războaielor contraofensive anunțate din timp! Dacă s-a mai întâmplat, va rog sa îmi spuneți.” De fapt, în conținutul textului era citat un oficial ucrainean care afirma că armata țării sale pregătește o contraofensivă la Donețk, oraș care nu aparține Rusiei.

Într-o reacție la un comentariu postat după un alt text pe care îl distribuise în rețea, Alba Popescu a dat dreptate unei persoane care afirma că atacul asupra centralei nucleare de la Cernobîl ar fi fost o ”regie” prin care Zelenski a încercat atragerea în conflict a NATO și UE.

Răspunsul MApN și al universității

Jurnaliștii de la G4Media au solicitat un punct de vedere Ministerului Apărării Naționale, dar nu l-au primit.

În ceea ce privește Universitatea Națională de Apărare, instituția a transmis următoarele:

”Personalul militar și civil din MApN răspunde individual pentru comportamentul și postările personale în mediul online, acesta find considerat spațiu public. Opiniile personale postate în conturile individuale ale personalului din cadrul MApN, deschise în nume propriu pe rețelele sociale, nu reprezintă punctul de vedere al instituției militare.”

Instituția a adăugat, prin purtătorul de cuvânt, maior Cristina Barna, că ”Referitor la postările doamnei CS II Alba Iulia Popescu de pe contul personal de Facebook, vă informez că acestea nu au legătură cu activitatea și atribuțiile profesionale stabilite în cadrul Colegiului Național de Apărare din Universitatea Națională de Apărare «Carol I», fiind o postare personală.”

De precizat că, în urmă cu câțiva ani, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că rețeaua Facebook reprezintă spațiu public.

”A existat un punct de vedere al meu (trimis la UNAP după solicitarea G4Media n.r.) în care am spus că eu, în spațiul acesta virtual, nu mi-am afirmat niciodată statutul de angajat al Universității”, a declarat Alba Iulia Catrinel Popescu pentru G4Media. Aceasta a adăugat că va trimite site-ului, pe mail, punctul de vedere în care a răspuns punctual la fiecare postare/distribuire din cele de mai sus, dar nu a mai făcut-o.

Pagina de Facebook abundă însă de poze din care rezultă clar statutul de profesor la Universitate, notează jurnaliștii.

Activitatea lui Catrinel Popescu

Popescu, în vârstă de 53 de ani, predă ”Geopolitică și geostrategie” și ”Studii strategice și de securitate” la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

Conform CV-ului depus în 2021, când candida pentru avansarea la gradul de conferențiar, a terminat Facultatea de Medicină în 1995, iar între 2008 și 2016 a obținut trei diplome de master, una la Facultatea de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, instituție subordonată Serviciului Român de Informații.

Între 2001 și 2007 a fost manager la o firmă care distribuia echipament medical în Africa de Vest. Are un doctorat de la UNAP, în domeniul ”Informaţii şi securitate naţională” și, în prezent, lucrează la cel de-al doilea, în domeniul Filologie, în cadrul unui institut al Academiei Române.

Până în urmă cu câțiva ani, a realizat o emisiune la o televiziune închisă de CNA pentru reclame nemarcate și nerespectarea grilei de programe, inclusiv prin promovarea ocultismului.