Peste 40.000 de sirieni s-au înregistrat pentru a călători în Ucraina și a lupta pentru Rusia, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, o organizație neguvernamentală cu sediul în Regatul Unit.

Niciun luptător sirian nu a părăsit însă țara până la 14 martie, spun reprezentanții grupului.

No Syrian fighters have left the country as of March 14, the group says.