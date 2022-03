Matematicianul ucrainean Konstantin Olmezov (28 de ani) s-a sinucis duminică, 20 martie, după ce acesta nu a mai putut suporta ororile războiului din Ucraina, conform unui bilet pe care l-a lăsat în urmă.

După începutul războiului din Ucraina, Olmekov a încercat să părăsească Rusia însă acesta a fost în cele din urmă reținut de forțele ruse și trimis sub arest administrativ pentru 15 zile.

După ce a părăsit centrul special de detenţie, Konstantin a primit o ofertă de a-şi continua studiile la o universitate din Austria. Acesta și-a cumpărat un bilet spre Turcia, însă nu a mai apucat să-l folosească întrucât, duminică, acesta și-a pus capăt zilelor. În nota sa de sinucidere, matematicianul a scris că nu mai poate suporta ororile războiului din Ucraina.

(1995-March 20, 2022)

Konstantin was from Ukraine, he studied in Donetsk National University. He left Donetsk because of the war and eventually began graduate studies in mathematics in MIPT, Russia. pic.twitter.com/6EsjJbHJ3h— Ukrainian Mathematicians (@UkrainianMath) March 20, 2022