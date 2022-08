Un soldat ucrainean a descris într-un videoclip cum decurge contraatacul din regiunea Herson și cum era să-și piardă viața în urma unui atac al rușilor cu drone.

Conform mărturiei soldatului ucrainean, armata a atacat forțele ruse cu tancuri printr-un câmp agricol, iar el a fost rănit ușor.

„Asaltul a fost într-un stil de operație de asalt Rzhev, nu voi intra în detalii, dar pe scurt am atacat cu tancuri printr-un câmp, în linii de luptă. Am atacat pozițiile împreună. Eu sunt puțin zdruncinat, după ce au căzut niște proiectile dintr-o dronă. De la începutul atacului și până ce am ajuns noi în mijlocul câmpului, trecuse deja jumătate de oră, iar în timpul ăsta dronele lor deja lansaseră câte 3-4 încărcături. Una dintre ele a căzut la aproximativ trei metri de mine, iar alta cam la cinci metri poate. Din fericire nu am fost lovit, însă sunt foarte zdruncinat”, notează soldarul ucrainean.

He says that his unit made good progress but that not everything worked like clockwork.

