Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei: ”A face afaceri cu regimul lui Putin este falimentar din punct de vedere moral”

Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a anunțat miercuri, 4 mai, noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Guvernul de la Londra a decis interzicerea exporturilor de servicii către Rusia și sancționarea a 63 de persoane şi organizaţii din mass-media care ”răspândesc dezinformarea”.

Moscova nu va mai avea astfel acces la serviciile de contabilitate, consultanţă în management şi de publicitate ale Marii Britanii.

Potrivit guvernului britanic, Rusia este ”în mare măsură dependentă” de companiile de servicii din ţările occidentale, iar întreruperea serviciilor furnizate de Marea Britanie va reprezenta 10% din importurile ruseşti în sectoarele afectate.

”A face afaceri cu regimul lui Putin este falimentar din punct de vedere moral şi ajută la finanţarea unei maşini de război care provoacă suferinţe nespuse în toată Ucraina. Reducerea accesului Rusiei la serviciile britanice va pune mai multă presiune asupra Kremlinului şi, în cele din urmă, ne va ajuta să asigurăm eşecul lui Putin în Ucraina”, a afirmat Lizz Truss.

Sancțiunile impuse celor 63 de persoane constau inclusiv în interdicţii de călătorie şi îngheţarea activelor.

Printre persoanele sancţionaţe miercuri se numără angajaţii Channel One, un important canal rusesc mass-media de stat, precum şi corespondenţi de război încorporaţi în Forţele ruse din Ucraina. Totodată, organizaţiile, inclusiv televiziunea de stat, All Russia State Television and Radio Broadcasting, vor fi supuse sancţiunilor.

Alte companii media sancţionate sunt InfoRos, o agenţie de presă care răspândeşte ”dezinformare destabilizatoare cu privire la Ucraina”, precum şi SouthFront, site web, şi Strategic Culture Foundation, un ziar online, deoarece răspândesc dezinformare în privinţa invaziei.