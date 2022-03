Președintele Klaus Iohannis a declarat marți după ședința CSAT pe tema invaziei Rusiei în Ucraina că țara noastră a luat mai multe măsuri, printre care sprijinirea Republicii Moldova în gestionarea refugiaților ucraineni.

Klaus Iohannis: Suntem indignați de atacul Rusiei și nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată prin violență. Deplângem pierderile de vieți omenești. Un lucru este evident. Indiferent de deznodământul acțiunii militare, există deja un învingător. Poporul ucrainean, care a devenit simbolul luptei pentru libertate. Eroismul și curajul ucrainenilor inspiră și obligă. Agresiunea rusă a generat o reacție de unitate și solidaritate fără precedent a întregii lumi democratice.

UE demonstrează din nou că este o mare familie. Că împreună suntem mai puternici și că putem găsi soluții chiar și în cele mai întunecate momente. Apartenența României la aceste două structuri - NATO și UE, reprezintă fără îndoială cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani. Țara noastră a fost implicată substanțial și rămâne în toate deciziile care s-au luat în ultimele zile. Le mulțumesc tuturor românilor care sprijină eforturile autorităților pentru gestionarea refugiaților intrati pe teritoriul României.

Azi am decis o serie de măsuri. În primul rând am decis să intensificăm la nivel bilateral demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare pe flancul estic. Republica Moldova se confruntă cu un val crescut de refugiați și alte dificultăți. Am decis o serie de măsuri de sprijin.

Am decis înființarea pe teritoriul țării noastre a unui hub care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale către Ucraina și ucraineni. Am hotărât intensificarea măsurilor pentru a ajuta refugiații din Ucraina și a gestiona un aflux masiv de persoane care intră pe teritoriul țării noastre.

Dincolo de deciziile concrete, consider că prezenta criză arată dpdvd strategic sunt necesarae noi acțiuni pe cel puțin două dimensiuni. Am definit două obiective strategice. În primul rând e nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. Se impune creșterea procentului din PIB aloca pentru apărare de la 2% la 2,5%. În al doilea rând se impune realizarea independenței energetice a României. Pentru îndeplinirea acestor obiective strategice vor fi necesare decizii politice.