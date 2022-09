Kievul cataloghează referendumurile organizate de Rusia în teritoriile ocupate drept „spectacol de propagandă”

Ucraine a transmis vineri, 23 septembrie, că referendumurile organizate de Rusia în teritoriile ocupate din estul și sudul țării drept un „spectacol de propagandă”, notează DPA.

„Astăzi, nu există nicio acţiune legală numită 'referendum' în teritoriile ocupate”, a scris pe Twitter consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak.

El a spus că teritoriile ocupate au nevoie de „o eliberare imediată”.

1. Propaganda show for z-conscription.

2. The territory of Ukraine that needs an immediate release.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 23, 2022