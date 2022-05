Poșta ucraineană emite un timbru dedicat Kalush Orchestra, câștigătoarea Eurovision FOTO

CEO-ul Ukrposhta, Ihor Smilianski, a anunțat duminică, 15 mai, că poşta ucraianeană va emite un timbru dedicat câştigătorilor concursului Eurovision, potrivit Ukrinform.

”Felicităm Kalush pentru câştigarea Eurovision. Sunteţi senzaţionali! Ukrposhta emite timbre în conformitare cu decizia Consiliului nostru pentru Artă. Însă consider că vom avea suficiente argumente pentru a aproba şi grăbi emiterea timbrului dedicat câştigătorilor noştri. Exact cum am procedat cu Ruslana şi Jamala”, a spus Smilianski.

This was announced by the director of the enterprise Igor Smelyansky. pic.twitter.com/UoGF4hkTLk— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022