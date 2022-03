Mărturia terifiantă a jurnaliștilor britanici împușcați în Ucraina: “Mă întrebam dacă moartea mea avea să fie dureroasă”

Jurnaliștii care relatează din zonele în care au loc atacuri ale armatei ruse sunt permanent în pericol. O echipă a postului britanic de televiziune Sky News a fost prinsă într-o ambuscadă, în timp ce încerca să ajungă să filmeze în orașul Bucha, aflat în apropiere de Kiev.

Corespondentul Stuart Ramsay a fost împușcat în spate, iar cameramanul Richie Mockler a primit mai multe gloanțe în vesta pe care o purta. Echipa Sky News a fost evacuată înapoi în Marea Britanie.

Experiența lor ilustrează amploarea haosului și a violenței pe măsură ce invadatorii ruși înaintează în Ucraina.

“Am pornit cu prudență spre orașul Bucha, unde cu o zi înainte un convoi rus fusese distrus de armata ucraineană. Contacte de încredere din oraș ne-au spus că este liniște și ne-au promis că ne vor arăta convoiul și ne vor spune despre ce s-a întâmplat.

Chiar dacă am părăsit centrul Kievului printr-un oraș care acum era întărit cu forțe suplimentare ale armatei, pe lângă autostrăzi și drumuri importante unde voluntarii săpau tranșee, iar armata poziționa tunuri obuzier pentru apărarea capitalei, era clar că drumul nostru avea să fie dificil. Orașul se află la doar 30 de kilometri de centrul Kievului, dar călătoria noastră a durat ore întregi. Drumurile au fost închise și am fost redirecționați de nenumărate ori”, povestesc jurnaliștii britanici.

Ei spun că pe tot parcursul lor spre Bucha au văzut pe cer elicoptere rusești care se înclinau spre pământ atunci când deschideau focul.

“Din senin, am auzit o mică explozie și am văzut că ceva a lovit mașina și o anvelopă a explodat. Ne-am oprit. Și atunci lumea noastră s-a întors cu susul în jos.

Prima rafală de gloanțe a crăpat parbrizul. Operatorul Richie Mockler s-a ghemuit în zona pentru picioarele pasagerului din față. Apoi am fost sub atac total.

Gloanțele au pătruns în cascadă prin toată mașina, trasoarele, rafala de gloanțe, parbrizul, scaunele, volanul și tabloul de bord se dezintegraseră.

Nu știam asta atunci, dar ulterior ni s-a spus de către ucraineni că am fost prinși într-o ambuscadă de o echipă de luptători ruși aflați în recunoaștere.

Producătorul Martin Vowles, care conducea mașina, a coborât primul, urmat rapid de Andrii Lytvynenko, producătorul nostru local, lăsându-mă pe mine, Richie și pe producătorul meu Dominique Van Heerden înăuntru, adăpostindu-ne în zona picioarelor și pe bancheta din spate.

În acel moment ne-am gândit că este un punct de control al armatei ucrainene care trăgea în noi și că a fost o greșeală, așa că am început să țipăm că suntem jurnaliști, dar cartușele au continuat să vină. Știam că trebuie să ieșim pentru a supraviețui, însă focul a fost intens.

Dominique a deschis portiera și a alunecat la pământ. Richie striga la mine, dar nu-mi amintesc prea multe. Îmi amintesc doar că mă întrebam dacă moartea mea avea să fie dureroasă. Și apoi am fost împușcat în spate. "Am fost lovit!", am strigat.

Dar ceea ce m-a uimit a fost că nu m-a durut atât de rău. Era mai mult ca și cum ai fi lovit cu pumnul, într-adevăr”.

Jurnaliștii au reușit, în cele din urmă, să iasă rând pe rând din mașină și să se salveze. “Eram în șoc, fără îndoială. Dar bucuros să fiu în viață. Martin mi-a spus, este un miracol că am scăpat cu toții”.

Imagini din timpul atacului asupra jurnaliștilor pot fi urmărite AICI.