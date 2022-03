Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, care a protestat în direct la TV faţă de războiul din Ucraina, a refuzat oferta preşedintelui francez Emmanuel Macron de a-i oferi azil în Franţa, informează Le Figaro.

“Nu vreau părăsesc ţara noastră. Sunt patrioată, fiul meu este şi mai patriot. În niciun caz nu vrem să plecăm, nu vrem să plecăm nicăieri”, a declarat Marina Ovsiannikova (43 de ani) într-un interviu pentru Der Spiegel.

Emmanuel Macron s-a declarat pregătit, marţi, să îi ofere “protecţie consulară” Marinei Ovsiannikova, fie la ambasadă, fie acordându-i azil.

Ads

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Macron a anunţat că Franţa este dispusă să ofere protecţie consulară jurnalistei, fie la ambasadă, fie oferindu-i azil. După ce a fost reţinută iniţial, Marina Ovisiankikova a fost eliberată şi trebuie să plătească o amendă de 250 de dolari. Totuşi, ea riscă în continuare să fie urmărită penală şi o pedeapsă cu 15 ani de închisoare.

Ads

În primul său interviu pentru presa internațională, acordat celor de la Reuters,jurnalista a declarat miercuri, 16 martie, că se teme pentru siguranţa sa și că nu se simte deloc ca un erou.

"Cred în ceea ce am făcut, dar acum înţeleg amploarea problemelor cu care trebuie să mă confrunt. Bineînţeles, sunt extrem de îngrijorată pentru siguranţa mea. (...) Nu mă simt deloc ca un erou. Ştiţi, aş vrea să simt că acest sacrificiu nu a fost degeaba şi că oamenii îşi vor deschide ochii", a declarat jurnalista, editor la Canalul Unu (Pervîi Kanal), în interviul pentru Reuters.

Video cu jurnalista care a întrerupt un buletin de știri din Rusia ca să protesteze împotriva războiului din Ucraina:

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022