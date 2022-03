Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, a reacționat duminică, 13 martie, după ce primarii din două orașe ucrainene au fost răpiți de forțele ruse.

Josep Borrell a condamnat Rusia, acuzând-o că vrea să instaleze în Ucraina ”structuri guvernamentale alternative ilegitime.”

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2022