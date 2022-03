Acuzaţiile Rusiei că Kievul are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Ucrainei, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.

“Putin este încolţit şi acum vorbeşte despre noi inclusiv că am avea arme biologice şi chimice în Europa, ceea ce nu este adevărat. Sugerează şi că Ucraina are arme biologice şi chimice în Ucraina. Acesta este un semn clar că are în vedere folosirea acestor arme”, a spus Biden la un eveniment.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Ads

Aceste afirmaţii vin în contextul în care anterior oficiali de la Washington şi din ţările aliate au acuzat Rusia că susţine fără dovezi că Ucraina are un program de arme biologice, acesta fiind doar un posibil preambul al unei posibile lansări a peopriilor atacuri biologice sau chimice.