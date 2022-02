Preşedintele american Joe Biden a anunțat joi, 24 februarie, un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

Noile sancțiuni, de tip economic, vor avea consecințe uriașe asupra Rusiei, a precizat liderul american.

„Autorizez sancțiuni suplimentare și limitări suplimentare (n.r. - împotriva Rusiei). Acest lucru va costa economia rusească. Vom profita de aceste sancțiuni pentru a le maximiza împotriva Rusiei. Vreau să fiu clar: SUA nu fac aceste lucruri singure, ci împreună cu o coaliție de parteneri care reprezintă peste jumătate din economia globală.

Toată lumea va avea un răspuns unit. Am vorbit cu statele G7 de dimineață și am fost de acord să limităm capacitatea Rusiei de a face afaceri în diferite monede, vom limita capacitatea comercială și militară. Acum am sancționat băncile rusești care dețin împreună active de un trilion de dolari”, spune Biden.

„Am desființat una dintre cele mai mari bănci din Rusia, care deține o treime din activele bancare ale țării.

Vom bloca alte patru bănci. Vom impune sancțiuni asupra elitelor Rusiei și familiilor lor. Banca VTB se află printre cele sancționate”, a declarat Biden.

Liderul american a vorbit despre efectele negative ale invaziei în Ucraina care s-au văzut deja de joi.

„Azi rubla a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie (...) Acțiunile de azi vor sancționa băncile rusești care împreună au active de 1.4 trilioane de dolari. (...) Toate activele băncilor ruse din SUA vor fi înghețate”, a adăugat Joe Biden.

Acesta a anunțat că SUA vor face pași și spre consolidarea flancului estic, numind Polonia sau România.

Biden a precizat că țara sa nu se va implica într-un conflict cu Rusia, dar a dat asigurări că „SUA vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

”Nu există niciun dubiu că Articolul 5 va fi îndeplinit”, a adăugat liderul SUA.

Joe Biden l-a acuzat pe omologul rus că a respins diplomația și că a încălat toate principiile care stau la baza păcii globale.

”Este un moment periculos pentru toată lumea. Nu a fost niciodată vorba despre agresiunea NATO. Putin a vrut un imperiu. Am spus în vară că Putin este un adversar. Are ambiții mult mai mari decât Ucraina, vrea să refacă Ununea Sovietică, despre asta e vorba. Ambițiile lui sunt cotrare cu momentul în care se află restul lumii. Nu am în plan să vorbesc cu Putin”, a mai spus liderul SUA.

Acesta a explicat că efectele sancțiunilor se vor vedea după un timp.

”Nimeni nu se aștepta ca sancțiunile să prevină ceva. Va dura un timp până când se va vedea rezultatul lor.

Sunt sigur că sancțiunile vor fi la fel de devastatoare precum tancurile și atacurile din Ucraina. I se va slăbi țara atât de rău, încât va trebui să facă niște alegeri extrem de dificile.

Dacă Rusia ajunge la țări NATO, vom fi implicați. Dacă nu atacăm acum cu sancțiuni, Putin va merge mai departe”, a mai spus Biden.

Înaintea conferinței, Biden a anunțat pe Twitter că liderii ţărilor din G7, în reuniunea lor virtuală de joi, s-au pus de acord asupra unui pachet de sancţiuni ”devastatoare'” contra Rusiei, ca răspuns la invadarea Ucrainei de forţele armate ruse, transmit AFP şi Reuters.

”Suntem alături de curajosul popor ucrainean”, a declarat Biden, care urmează să se adreseze conaţionalilor săi la ora 18:30 GMT.

Reuniunea în sistem videoconferinţă a liderilor G7 s-a desfăşurat între 14:17 şi 15:27 GMT, cu scopul coordonării ripostei marilor democraţii occidentale.

Liderii din SUA, Regatul Unit, Canada, Franţa, Germania, Italia şi Japonia, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi NATO, au denunţat, într-un comunicat, ”o ameninţare serioasă pentru ordinea internaţională”.

SUA a dezvăluit marţi, ulterior şi miercuri, primele salve de represalii economice, drept răspuns la decizia preşedintelui rus Vladimir Putin de a recunoaşte independenţa regiunilor secesioniste Doneţk şi Lugansk, din estul Ucrainei.

Washingtonul a decis deja să taie accesul guvernului rus la piaţa internaţională a datoriei suverane.

Forţele militare ruse au lansat în zorii zilei de joi o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei - terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.