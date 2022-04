Rusia și-a dublat veniturile din combustibili fosili de când a început invazia Ucrainei. Suma pe care a încasat-o doar din UE

Rusia aproape şi-a dublat veniturile din vânzarea de combustibili fosili către UE în timpul celor două luni de război în Ucraina, beneficiind de creşterea preţurilor chiar dacă volumele au fost reduse în urma sancţiunilor impuse de statele occidentale, arată o analiză The Guardian.

Rusia a încasat aproximativ 62 de miliarde de euro din exporturile de petrol, gaze şi cărbune în cele două luni de la începutul invaziei din Ucraina, potrivit unei analize asupra mişcărilor de transport maritim şi a mărfurilor realizată de Centrul de Cercetare privind Energia şi Aerul Curat (”Centre for Research on Energy and Clean Air”- CREA).

Pentru UE, importurile au fost în valoare de aproximativ 44 de miliarde de euro în ultimele două luni, comparativ cu aproximativ 140 de miliarde de euro pentru întreg anul trecut, sau aproximativ 12 miliarde de euro pe lună.

Studiul citat arată modul în care Rusia a continuat să beneficieze de pe urma hegemoniei sale în livrările de energie în Europa, chiar dacă statele occidentale au încercat din răsputeri să îl împiedice pe Vladimir Putin să folosească petrolul şi gazele ca armă economică.

Chiar dacă exporturile din Rusia au fost reduse din cauza războiului şi a sancţiunilor, supremaţia Moscovei în rolul de sursă de gaze a însemnat că întreruperea aprovizionării nu a cauzat decât creşterea preţurilor, care erau deja ridicate din cauza ofertei reduse, consecinţă a pandemiei de COVID-19.

Transporturile de ţiţei din Rusia către porturile străine au scăzut cu 30% în primele trei săptămâni ale lunii aprilie, comparativ cu cifrele din ianuarie şi februarie, înainte de invazie, potrivit datelor CREA.

Cu toate acestea, veniturile Rusiei cresc, datorită preţurilor mari la petrol şi gaze, finanţând direct guvernul rus prin intermediul companiilor de stat, în pofida sancţiunilor care vizează exportul.

Rusia a prins Uniunea Europeană într-o capcană, preţurile urmând să crească şi mai mult în urma restricţiilor suplimentare. Drept urmare, Moscova reuşeşte să îşi echilibreze veniturile în pofida eforturilor depuse de guvernele UE.

”Exporturile de combustibili fosili sunt un element-cheie al regimului lui Putin şi al multor altor state incorecte. Importurile neîncetate de energie reprezintă lacunele majore ale sancţiunilor impuse Rusiei. Toţi cei care cumpără aceşti combustibili fosili sunt complici la încălcările îngrozitoare ale dreptului internaţional comise de armata rusă”, a afirmat Lauri Myllyvirta, analist principal al CREA.

Voinţa Rusiei de a-şi încălca propriile contracte înseamnă că companiile nu au acum nicio scuză să continue comerţul cu Rusia, a declarat Louis J Wilson, consilier principal al Global Witness, organizaţie pentru drepturile omului.

”Comercianţii principali de combustibili fosili, care au continuat să tranzacţioneze combustibili fosili din Rusia, susţinând că sunt forţaţi prin contractele lor pe termen lung, ar trebui să ia notă de valoarea acordurilor pe care le au cu entităţile ruseşti”, a subliniat Wilson.

”Rusia este dispusă să încalce aceste contracte pentru a-şi sprijini propriul efort de război, dar se presupune că companiile europene se simt obligate să continue să finanţeze crime de război din respect pentru ele”, a spus el.

Datele CREA au dezvăluit că multe companii de combustibili fosili au continuat să facă comerţ cu Rusia, inclusiv BP, Shell şi ExxonMobil.

Germania a fost cel mai mare importator în ultimele două luni, în ciuda declaraţiilor repetate ale guvernului că eliminarea dependenţei de petrolul rus este o prioritate.

Berlinul a plătit aproximativ 9 miliarde de euro pentru importuri în perioada respectivă. Italia şi Ţările de Jos au fost, de asemenea, importatori importanţi, cu aproximativ 6,8 miliarde de euro, respectiv 5,6 miliarde de euro. Însă, din cauza faptului că aceste ţări operează porturi majore, care preiau produse pentru rafinare şi utilizare în industriile chimice, precum şi pentru consumul intern, multe dintre importurile respective au fost probabil folosite în altă parte.

”La două luni după ce Putin a invadat Ucraina, Germania încă mai finanţează "cufărul de război rusesc" în valoare de 4,5 miliarde de euro pe lună. Berlinul este cel mai mare cumpărător de combustibili fosili din Rusia. Occidentul aşteaptă ca Germania să îşi demonstreze puterea şi determinarea faţă de Rusia, dar, în schimb, finanţează războiul şi blochează embargoul european asupra petrolului rus”. a declarat Bernice Lee, director de cercetare la grupul de experţi Chatham House.