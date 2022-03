Imnul Ucrainei, cântat zilnic la saxofon de pe un balcon din Nikolaev VIDEO

Imnul Ucrainei poate fi auzit în fiecare zi la ora 12.00 în localitatea Nikolaev, acesta fiind cântat la saxofon, informează Nexta.

Potrivit sursei citate, în fiecare zi, la ora 12.00, un locuitor din Nikolaev iese pe balconul apartamentului său şi începe să cânte imnul ucrainean.

La Sumî, trei actori de stand up comedy au susţinut, sâmbătă, un spectacol pentru 100 de persoane într-un adăpost subteran.

Three comedians performed for about 100 viewers in one of the bomb shelters in Sumy, a regional capital in northern Ukraine, on March 19, according to local media outlet Cukr.

Photo: Lena Lion pic.twitter.com/Rdii3NmREM— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 19, 2022