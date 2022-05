Oficialii ucraineni au publicat imagini cu apărătorii oțelăriei Azovstal din Mariupol. Sunt fotografii cu soldați mutilați, fie cu răni deschise, fie bandajate neigienic, și chipuri transfigurate de război.

Pe contul de Facebook al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă) s-au dat publicității imagini cu soldații care apără oțelăria Azovstal din Mariupol.

”Întreaga lume civilizată ar trebui să vadă condițiile în care acționează apărătorii răniți, mutilați ai Mariupolului!

Complet neigienic, cu răni deschise, bandajate cu reziduuri de bandaj nesteril, fără medicamente necesare sau chiar alimente”, se arată în postare.

Totodată, militarii lansează un apel către ONU și Crucea Roșie să vină în ajutor.

”Soldații pe care îi vedeți în fotografie și alte sute la uzina Azovstal, cu răni grave cu prețul propriei sănătăți au apărat Ucraina și întreaga lume civilizată”, se mai arată pe Facebook-ul regimentului Azov.

Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe rețelele sociale fotografii cu o parte dintre soldații care apără Azovstalul, poze cu ei înainte de război și cu ei acum.

This is what the Heroes of Mariupol look like.

10 1/2 weeks of the city's defence. If you wish to shake hands with them - #ArmUkraineNow

Donate https://t.co/DnWYF1qxiT

Collage by Sofiia Matveeva pic.twitter.com/0GNZDMri4J— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022