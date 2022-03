O hartă realizată de un cercetător al Centrului Internațional de Politică Cibernatică (ASPI) dezvăluie o imaginea actualizată a invaziei Rusiei în Ucraina.

Datele prezentate pe harta cercetătorului arată modul în care trupele ruse s-au mobilizat pe teritoriul ucrainean de la o săptămână la alta, fiind reprezentate de câte o culoare diferită.

O primă concluzie a imaginii de ansamblu arată încă o dată că ofensiva rusească este ținută pe loc de către armata ucraineană. În ultima săptămână se pot observa modificări minore, acestea reprezentând în mare parte recăpătarea controlului asupra unor linii de provizii, precum și un avans asupra Kievului.

Pe aceeași hartă sunt prezentate cu culoarea galben și zonele recucerite de armata ucraineană.

FOTO Nathan Ruser / Twitter

Cercetătorul a publicat și o a doua hartă care arată zonele controlate puternic de către Ucraina (albastru), respectiv Rusia (roșu).

Today marks 1 month since Russian troops invaded Ukraine. So I'm going to share a thread with a variety of maps.

1st: A map showing the chronology of the Russian forward line every week of the invasion.

HD - https://t.co/pQV4ejVyji pic.twitter.com/rphDRCm5II— Nathan Ruser (@Nrg8000) March 24, 2022