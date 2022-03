Postul de radio Gold FM a fost amendat joi, 10 martie, de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) din cauza nerespectării dispoziţiilor legislaţiei privind asigurarea informării corecte în cadrul unor emisiuni consacrate agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al CNA, Consiliul a analizat, joi, în şedinţă publică, rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi autosesizării Consiliului, pentru modul în care a fost reflectat în cadrul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri subiectul agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Rapoartele analizate s-au referit la emisiuni difuzate în perioada 24 februarie - 1 martie de posturi centrale de televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, Pro TV, TVR 1), precum şi de postul de radio Gold FM.

CNA a constatat că Gold FM a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. a), b) şi ale art. 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual la difuzarea emisiunilor: ”Pastila lui Cristoiu” din 24 şi 25 februarie, ”Ce-i în Guşă şi-n căpuşă!” din 24 februarie şi 1 martie, ”Scamatoriile Iosefinei” din 24.02.2022, ”Defense România” şi ”Raport despre economie” din 25.02.2022.

În cadrul acestor emisiuni, au fost făcute mai multe afirmaţii, precum: ”Dar iată că acele batalioane nenorocite se ascund după femei şi copii”; ”Este o reaşezare militară în urma unor ameninţări reciproce în Rusia şi Ucraina, da; (...) şi acum sunt convins că există o înţelegere subterană între Rusia şi Statele Unite pe care părţile o respectă sau nu o respectă”; ”Ruşii au ţintit strict obiectivele militare (...)”; ”În rest ce s-a întâmplat la Kiev şi în alte localităţi, acela este spectacol de sunet şi lumină”. Ultimele trei afirmații aparțin lui Ion Cristoiu.

Propunerea, votată în unanimitate de membrii CNA, a aparţinut lui Mircea Toma, membru al Consiliului.

”Am să integrez într-o singură propoziţie mesajul pe care îl transmite pachetul de emisiuni, (...) în care, puse cap la cap, mesajul este unul şi acelaşi: Putin are dreptate, iar românii trebuie să stea cuminţi, să nu îl deranjeze. Mesajul este simplu. Toate criticile au fost orientate către Ucraina şi conducătorii ei. Şi despre Putin că este puternic, că are dreptate şi că ce face, face just şi fără victime umane, ceea ce este, într-adevăr, dincolo de logică, revoltător. (...) Mi se pare că este extrem de periculos, dar mesajul pe care eu îl propun din partea CNA către echipa de la Gold FM este mai degrabă un avertisment şi este de 50.000 de lei”, a spus Mircea Toma.

Dorina Rusu a caracterizat drept ”ticăloase” o serie de afirmaţii făcute de invitaţii emisiunilor difuzate de Gold FM.

”Dacă vine domnul Romoşan în emisiune (poetul Petru Romoşan, autorul afirmaţiilor - n.r.), o să ne demonstreze că Zelenski este 'nazist' şi că 'batalioanele nenorocite s-au ascuns în spatele femeilor şi copiilor'? Eu v-am întrebat lucrurile astea tocmai pentru a sublinia absurdul afirmaţiilor, nu pentru că ar putea să existe vreodată vreo dovadă cu privire la chestiunea asta. Deci, acestea sunt nişte afirmaţii ticăloase. Serios! Eu nu folosesc cuvinte din astea în CNA, dar este o ticăloşie să spui aşa ceva”, s-a adresat Dorina Rusu patronului postului Gold FM, Cozmin Andrei Guşă.

Legea audiovizualului prevede la art. 3 (2) că ”Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

Potrivit art. 64 - (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ”În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii deservicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”. În acelaşi document, la art. 66 se stipulează că ”În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.