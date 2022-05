Germania se gândește să trimită Kievului sisteme de apărare sol-aer IRIS-T. Când ar ajunge echipamentele în Ucraina

Germania are în vedere să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare sol-aer de rază medie IRIS-T SLM, susține o sursă de securitate, arată Reuters.

Consiliul de Securitate al cabinetului german discută această chestiune, iar sistemele IRIS-T SLM, realizate de producătorul privat de arme german Diehl Defence, ar putea fi desfășurate în Ucraina din noiembrie, nota cotidianul german Bild.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Potrivit Reuters, oficiali de la Berlin au declarat săptămâna trecută că va livra Ucrainei șapte obuziere autopropulsate.

Ads

The IRIS-T is considered one of the most advanced short-range missiles. pic.twitter.com/wY9gpFqrcr— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2022