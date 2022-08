Cum funcționează, în realitate, armata rusă: recruți trimiși cu forța în Ucraina, soldați care încalcă toate regulile pentru a ajunge acasă

Publicația rusă independentă The Insider a reușit să obțină o arhivă de plângeri adresate procuraturii militare ruse, care reflectă situația reală în cursul războiului din Ucraina.

După cum se poate observa din contestații, recruții sunt înșelați sau constrânși să vină în zona de război, soldaților nu li se oferă hrană și îngrijire medicală adecvate, soldații contractuali încalcă orice reglementare militară intenționat pentru a fi revocați din serviciu, iar părinții nu pot obține nicio informație despre copiii lor care au fost luați prizonieri sau uciși în acțiune. Din plângerile cetățenilor ruși reies și multe detalii despre jafurile și atrocitățile comise de soldații ruși.

Iubita unui parașutist rus, Anatoli Nikolaevici Taimanov, a scris că acesta a fost ucis în Hostomel, lângă Kiev, pe 9 martie. Cel mai probabil bărbatul a murit ars de viu, într-o explozie. Ea și părinții militarului au primit un cadavru, pe care să-l îngroape, pe 15 aprilie. Cu toate acestea, femeia se îndoiește că era vorba chiar despre partenerul său.

Și-a văzut iubitul pe o listă cu prizonieri ai ucrainenilor și a vrut să verifice acest lucru. Cu toate acestea, părinții lui Anatoli s-au împotrivit, iar motivul este halucinant: „nu sunt dispuși să... încerce să-și găsească fiul printre prizonieri sau răniți grav. Sunt mulțumiți de compensații bănești”.

Multe plângeri se referă la trimiterea ilegală a recruților pentru a lupta în Ucraina (în conformitate cu legea rusă, aceștia nu ar trebui să fie trimiși în zonele de conflict). În multe cazuri se menționează că trăiesc și se luptă în condiții îngrozitoare, cu lipsă de hrană și echipament.

Mai mult, recruții sunt puși să semneze contracte în mod fraudulos. Așa cum a spus un părinte, „Vă rugăm să ne ajutați să ne aducem copiii în viață la casele lor, pentru că ei nu au fost de bunăvoie de acord să slujească conform contractului și au ajuns acolo prin înșelăciune... Ei (n.r comandanții) au colectat carduri militare de la întreaga unitate militară și au scris că sunt sub contract”. Fiul reclamantului „a raportat că unitatea lor, din motive necunoscute, a fost forțată prin fraudă să semneze un contract, sub pretextul unei pregătiri pe teren”.

Un alt soldat recrutat, Aleksandr Vasilievici Dmitriev, a cerut să semneze un contract pentru a servi într-o orchestră a armatei (a studiat anterior la un conservator muzical). Cu toate acestea, în februarie 2022 i s-a dat în schimb un contract de pușcaș, unitate de elită a armatei ruse. Dmitriev l-a semnat, înțelegând că va urma cursuri de două săptămâni înainte de a fi transferat la orchestră. Bărbatul ajuns să lupte cu trupele aeropurtate (VDV) în Ucraina și nu s-a mai auzit de el din 24 februarie.

Un părinte s-a plâns că „drepturile personalului militar sunt încălcate prin forțarea acestora să încheie contracte în mod fraudulos”, citând exemplul propriului său fiu care a fost obligat să semneze un contract pe baza unor declarații false ale comandanților săi.

Acesta a scris: „Potrivit unor părinți care i-au contactat pe fiii lor, comandanții refuză să-i elibereze pe recruți, obligându-i să semneze contracte, explicându-le: > ”.

Potrivit mărturiilor, unor recruți li s-a spus pur și simplu că acum sunt soldați cu contract. Un soldat a fost dus la Valuiki, în Rusia, cu o zi înainte de invazie. Lui și altor recruți li s-a spus că sunt acum „kontraktniki”, deși niciunul nu semnase vreun contract. Ulterior, au fost trimiși în Ucraina.

Un alt soldat s-a plâns că, prin „folosirea frauduloasă a datelor sale din pașaport și falsificarea semnăturii”, unitatea sa „a încheiat ilegal un contract de participare la operațiuni militare”, chiar dacă nu a cerut și nici nu a semnat un contract.

Unul dintre soldații ruși care a refuzat să lupte în Ucraina a povestit pentru The Insider că el și alți soldați au fost ținuți într-un subsol, bătuți, amenințați că vor fi împușcați în genunchi, li s-a refuzat mâncarea și apa timp de peste 24 de ore și nu li s-a permis să meargă la toaletă, pentru a-i obliga să meargă pe front. În cele din urmă, soldatul a acceptat să meargă pe front, unde a fost rănit și apoi a putut să se întoarcă în Rusia. Acum intenționează să depună o plângere cu privire la tortură la Comisia de anchetă.

Potrivit militarului, el și alții au fost duși la Brianka, unde mai întâi a vorbit cu ei un psiholog, apoi colonelul Neciporenko. El le-a sugerat să meargă pe front sau să rămână în detenție. „Toți am ales detenția. Am crezut că ne intimidează, dar apoi ne-au adunat, 11 persoane, și ne-au luat. Am întrebat unde mergem și ni s-a spus: „la Rostov”. Am ajuns într-un subsol”, a povestit militarul.

