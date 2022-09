Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent decretul de mobilizare a cetățenilor ruși, declanșând numeroase reacții în popor. O parte dintre ruși își expun nemulțumirea anonim pe internet.

Aceștia vorbesc despre modul haotic în care s-a repartizarea, nedreptatea cu privire la cine e chemat și cine rămâne acasă, frica de luptele de pe front ori de faptul că-și abandonează pisicile singure acasă ori înșelătorii cu diverse firme suspecte care i-ar scăpa pe ruși de armată în schimbul unor sume de bani.

Mobilizare aleatorie

O parte însemnată de ruși și-au împărtășit opiniile cu privire la subiectul mobilizării pe rețeaua socială Pikabu, care reprezintă o versiune rusească a celebrului Reddit. Printre cele mai intense subiecte din ultimele zile se regăsește modul aleatoriu în care rușii au fost chemați pentru mobilizare. De exemplu, un utilizator dezvăluie că după ce s-a prezentat la oficiul militar pentru a-și da datele, a explicat că se ocupă cu antrenarea câinilor și că are experiență în a învăța patrupezii să găsească dispozitive explozive, arme sau muniție.

„Mă gândeam astfel că experiența mea în acest domeniu va putea fi folosită corespunzător. Două ore mai târziu însă m-au sunat de la biroul de înrolare militară și m-au întrebat dacă pot să vin astăzi. > mi-am zis. Am ajuns, mă duc la biroul unde am fost chemat, iar apoi, fără să mă întrebe cine sunt, de ce sunt acolo, încep să-mi noteze datele și trag cu urechea > . Îl întrerup din scris și întreb > . Răspunsul m-a ucis… > . M-am prăbușit pe un scaun”.

De o mobilizare ciudată a avut parte și un rus care susține că a servit aproape 14 ani și că în toată „cariera” lui de militar a tras cu arma de două ori și a condus un camion de cinci ori. Cu toate astea, acesta a fost înrolat ca șofer de camion.

„Am vedere -5 la ambii ochi, cântăresc 95 de kilograme și nu am mușchi. Sunt al naibii de nervos”, scrie acesta.

Prea beat pentru a fi mobilizat

Un alt utilizator citează un articol din Lenta.ru care vorbește despre cazul a doi bărbați de 40, respectiv 42 de ani care s-au dus la biroul de înrolare militară din Moscova pentru a se oferi voluntari la mobilizare. Conform sursei citate, ambii bărbați erau beți criță.

„Ne-am îmbătat pentru curaj. Nimeni n-o să apere patria mamă înafară de noi! Iar tinerii..ce mai cerere pentru ei”, a declarat unul dintre ei. Ambii bărbați au fost apoi escortați până la o patrulă de poliție, fără să fie înrolați.

Alți ruși au deschis sticlele de alcool după ce s-au înrolat. Într-un videoclip postat pe Twitter, un grup de ruși mobilizați de către armată sunt surprinși beți. „Pentru ce mergem? Unde mergem? Dracu' știe!”, spune unul dintre ei în înregistrare.

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. "What are we going for? Where are going? F*ck knows!", one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022

Din numeroasele postări de pe Pikabu reiese panica din rândul rușilor atunci când primesc scrisoarea de înrolare ori când sunt vizitați de către ofițeri.

„Acum câteva ore eram la muncă și glumeam alăturii de colegii mei despre cine va fi primul care va fi luat de aici. O oră jumătate mai târziu ajung acasă și un ofițer îmi oferă o scrisoare de înrolare…”, scrie un rus.

FOTO Pikabu.ru

Din cauza fricii, o parte dintre ruși au început să se încuie în casă pentru a scăpa de înrolare.

„Astăzi, de la prima oră a dimineții, un bărbat care umbla cu o listă se plimba prin blocul nostru și bătea la fiecare apartament. A bătut și la noi, însă, desigur, nu am deschis ușa. Ulterior, m-am furișat ca să pot ajunge la muncă. Câteva ore mai târziu, nevasa mea îmi scrie că bărbatul respectiv a mai bătut de două ori la ușă. Abia la finalul zilei am aflat însă că bărbatul era doar un instalator care încerca să verifice țevile din bloc. Mai mult decât atât, era un afiș la intrarea în bloc de mai multe zile care anunța că urmează să vină un instalator”, scrie un membru.

„Dintr-o companie de 120 de oameni, doar 20 s-au întors acasă”

Într-o altă postare, un rus așteaptă cu spaimă momentul în care va fi chemat de armată la datorie și explică că este îngrijorat pentru familia lui, iar altul explică cu tristețe că nu are cui să-și lase pisica.

„Bună ziua tuturor! Am făcut serviciul militar obligatoriu în perioada 98-2000. Am luptat în cel de-Al Doilea Război Cecen. Am luptat pe front, am văzut multe lucruri, însă nu o să intru în detalii. Tot ce vă pot spune este că dintr-o companie de 120 de oameni, doar 20 s-au întors acasă.

Nu am primit o citație încă, dar mă tem că este doar o chestiune de timp. Soția mea este îngrijorată, iar copilul meu are 1,5 ani. Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Dar trebuie să fiu sincer, nu vreau să trec din nou prin acel Iad”, descrie acesta.

„Trăiesc doar cu o pisică. Ce ar trebui să fac? Nu am unde să o las. O să moară fără mine și nu vreau să o dau nimănui…”, notează un alt rus mobilizat.

„Să-i trimită pe cei mai buni - fiii de politicieni”

Printre mesajele frecvente cu privire la mobilizare sunt și cele care exprimă o frustrare privind modul în care înalții demnitari și apropiații lor pot scăpa cu ușurință de armată. Aceștia vorbesc inclusiv despre cazul fiului purtătorului de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, Nikolai, care a fost înregistrat în timp ce a refuzat înrolarea susținând că problema se va rezolva ”la un alt nivel”.

„Camarazilor, vă rog să înțelegeți că acești eroi din detașamentul secret de elită sunt aruncați chiar în bârlogul dușmanilor noștri. Zi și noapte aceștia se luptă neobosiți în cluburi de noapte și buticuri din Londra, Paris sau San Francisco”, a scris ironic un utilizator.

„Aș fi de acord cu mobilizarea, dar numai după ce sunt trimiși cei mai buni dintre cei mai buni. Adică copii oficialilor, deputaților, miniștrilor și ai altor burghezi. Din moment ce statul le-a încredințat acestor tați cele mai înalt funcții de stat, ei trebuiau să-și crească fii ca adevărați patrioți și să conducă din prima linie de luptă oamenii din clasele inferioare”, notează în aceeași notă un alt rus.

Pradă ușoară pentru escroci

Pe aceeași rețea, rușii sunt avertizați că, în contextul mobilizării, au apărut și numeroase înșelătorii care le promit bărbaților că-i scapă de mobilizare în schimbul unei sume de bani.

„Primesc un apel. Răspund, și vocea îmi spune că sunt > . L-am alungat imediat pe Oleg, dar ei, diavolii, au reacționat repede”, își descrie un rus pățania.

Într-un final, alți ruși încearcă să îndulcească situația postând diferite meme-uri

Titlul video-ului: „A sosit cartea poștală pentru băiatul tău” VIDEO Youtube / Maior Cernobaev