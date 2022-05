Imagini video dramatice îl arată pe fiul unui parlamentar conservator din Marea Britanie luptând în Ucraina.

În imagini se vede cum luptă inclusiv într-un atac asupra unui transportor de trupe rusesc și când salvează un camarad rănit, potrivit news.sky.com.

Ben Grant este auzit strigând "Trebuie să ne mișcăm acum sau vom muri!", în timp ce el și grupul său de luptători străini ajută la tragerea în siguranță a unuia dintre ei. În jurul lor se aud împușcături.

Clipul - relatat pentru prima dată de The Daily Telegraph - îl arată pe el și unitatea sa sub focuri de armă constante în timp ce îl tratează cu un gardian de la Grenadier Guards pe fostul soldat Dean Arthur cu un garou în timpul unor scene terifiante petrecute pe teren în Ucraina.

Mai multe imagini arată cum unitatea desfășoară o ambuscadă îndrăzneață asupra unui transportor de trupe rusesc cu un lansator de rachete.

Grant, în vârstă de 30 de ani, fiul deputatului conservator Helen Grant, este un fost membru al Marinei Regale care a ajuns în Ucraina în primele zile ale războiului.

Note that a Czech RPG-75M appears to fail to function correctly. pic.twitter.com/eVLEMdEIBx— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 27, 2022