Explozii și fum gros pe cea mai importantă bază militară a Moscovei în Crimeea. Rușii susțin că un avion ar fi ieșit de pe pistă. Versiunea ucrainenilor VIDEO

Cea mai importantă bază militară aeriană din Crimeea este sâmbătă seară, 1 octombrie, ținta unor incidente după ce mai multe explozii puternice au fost raportate în zonă. Presa din Rusia susține că nu s-a întâmplat nimic grav, însă ucrainenii îi contrazic.

Exploziile au fost raportate la baza aeriană Belbek, situată în apropiere de Sevastopol. Guvernatorul regiunii, Mihail Razvojaev, citat de agenția de presă rusă TASS, susține însă că ar fi vorba de o explozie pe aeroportul comercial, după ce un avion ar fi ieșit de pe pistă. Pompierii au intervenit la fața locului.

Nexta îi acuză pe ruși că deja „au găsit o scuză” pentru incident.

"An emergency situation at the #Belbek airfield. According to rescuers, during landing the plane rolled out of the runway and caught fire. Now fire crews are working at the site," said Gauleiter. pic.twitter.com/N2u00Oxxgu— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022