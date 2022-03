Eșecul negocierilor cu Vladimir Putin ar însemna „un al Treilea Război Mondial”, avertizează Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 20 martie, că este pregătit pentru negocieri cu președintele Rusiei Vladimir Putin, însă a avertizat că dacă ele eșuează, „ar însemna că acesta este un al Treilea Război Mondial”.

"Sunt pregătit pentru negocieri cu el. Sunt pregătit de doi ani. Şi cred că fără negocieri nu putem opri acest război", a declarat Zelenski, duminică, într-un interviu pentru CNN.

"Cred că trebuie să folosim orice format, orice şansă pentru a avea o posibilitate de negociere, posibilitatea de a vorbi cu Putin. Dar dacă aceste încercări eşuează, ar însemna că acesta este un al Treilea Război Mondial", a adăugat el.

Zelenski a îndemnat la noi negocieri zilele acestea, în timp ce se apropie a patra săptămână a invaziei Rusiei în Ucraina. Într-un mesaj video postat sâmbătă, el a cerut discuţii "fără întârziere", avertizând că în caz contrar pierderile Rusiei vor fi "uriaşe".

"Noi am insistat mereu pentru negocieri. Am oferit întotdeauna dialog, am oferit soluţii pentru pace", a spus el. "Şi vreau să mă audă toată lumea, în special la Moscova. E timpul să ne întâlnim. E timpul să vorbim. E timpul să refacem integritatea teritorială şi dreptate pentru Ucraina".

Anterior, Zelenski a spus că priorităţile sale la negocieri sunt clare: "Sfârşitul războiului, garanţii de securitate, suveranitate, refacerea integrităţii teritoriale, garanţii reale pentru ţara noastră, protecţie reală pentru ţara noastră".