Epava crucișătorului Moscova, scufundată de forțele ucrainene în jurul datei de 14 aprilie în zona Insulei Șerpilor, a ajuns în patrimoniul cultural subacvatic ucrainean. Ce a mai rămas din crucișătorul Moscova – nava amiral a flotei ruse – poartă acum numărul #2064 și intră în categoria echipamentelor științifice sau tehnice rare.

Oficialii ucraineni spun că este cel mai mare obiect artificial de pe fundul Mării Negre.

Ministerul ucrainean al Apărării a scris pe Facebook că epava se află la 80 de mile de Odesa.

„Celebrul crucișător și cel mai mare obiect scufundat al fundului Mării Negre pot fi admirate fără prea multe scufundări!”, au scris oficialii ucraineni.

Potrivit televiziunii militare ucrainene citate de BBC, epava se află la o adâncime de aproximativ 45-50 de metri.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Scufundarea crucișătorului Moscova nu a fost doar o victorie militară, ci și psihologică pentru Ucraina.

The Register of Cultural Objects lists the former flagship of the Black Sea Fleet as number 2064. pic.twitter.com/mA7exu3ArZ— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022