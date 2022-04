Dmitri Muratov, redactor-șef de la singurul ziar critic la adresa Kremlinul, care a fost nevoit să-și suspende activitatea, va fi noul manager al tipografiilor din Rusia ale grupului de presă Amedia din Norvegia.

Compania norvegiană Amedia a anunţat marţi, 5 aprilie, că transferă controlul asupra tipografiilor sale ruse câştigătorului Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov.

El a fost redactor-șef la singurul ziar indepedent din Rusia care a fost nevoit să-și suspende activitatea, scrie france24.

Anunțul a venit în momentul în care grupul media a anunțat că părăsește Rusia din cauza invaziei Ucrainei.

”Prin ceea ce asistăm în prezent în Ucraina de la autoritățile ruse, este imposibil ca Amedia să continue activitatea de tipar în țară. (...) Amedia se retrage acum, într-un mod care lasă controlul laureatului Premiului pentru Pace Muratov”, a declarat directorul executiv al Amedia, Anders Moller Opdahl, într-un comunicat.

Președintele consiliului de administrație, Andre Stoylen, a precizat că numirea lui Muratov este „cea mai bună soluție posibilă, având în vedere circumstanțele predominante”.

Muratov va controla toate cele patru tipografii deținute în totalitate de filiala rusă a Amedia.

Ziarul pe care Muratov îl coordona în calitate de redactor-șef, Novaya Gazeta, se tipărea la tipografiile filialei Amedia. Novaya Gazeta a anunțat la sfârșitul lunii martie că își suspendă activitatea până la sfârșitul acțiunilor militare ale Rusiei în Ucraina.

Compania intenționează să se retragă de tot din Rusia.

