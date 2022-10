Un deputat rus cere oficialilor de la Kremlin să nu mai mintă populația privind războiul din Ucraina: „Oamenii sunt de departe de a fi proști” VIDEO

Deputatul rus Andrei Kartapolov a cerut ministerului rus al Apărării să înceteze să mai mintă populația cu privire la informările zilnice ale războiului, relatează Sky News.

Într-un interviu acordat televiziunii ruse, fostul general de armată a declarat că guvernul trebuie să „înceteze să mai mintă” poporul: Acesta a invocat actualizările militare pe care Kremlinul le-a publicat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când armata germană se îndrepta spre Rusia.

Astfel, în 1941, actualizările din partea guvernului i-au alertat pe ruși că „situația era dificilă” și i-a făcut „conștienți de pericolul din patria noastră”.

Referindu-se la situația actuală, el a adăugat: „Practic, fiecare sat de frontieră din regiunea Belgorod a fost distrus”.

„Orașul nostru rusesc Valuyki, apropo, un oraș-fortăreață, se află sub foc constant, dar aflăm despre asta de la tot felul de oameni, de la directorul regional, de la directorii canalelor Telegram, de la corespondenții noștri de război…”.

