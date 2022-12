Decontări fictive de milioane de lei pe seama refugiaților din Ucraina. 26 de dosare penale deschise în Maramureș

Zeci de localnici din Sighetu Marmației sunt vizați într-o anchetă de amploare pentru înșelăciune și fals material, după ce au mințit autoritățile că găzduiesc cetățeni ucraineni și au obținut, astfel, foloase materiale de milioane de lei de la stat.

De la primul atac al Rusiei asupra Ucrainei și până acum mii de refugiați ucrainieni au trecut în România prin punctul de frontieră din Sighetul Marmaţiei. Românii care i-au găzduit pe mulţi dintre ei au primit ajutor de la stat pentru asta.

Ads

Doar că pe lângă bunii samariteni, s-au găsit şi unii care au văzut în asta o ocazie să facă un ban…necinstit. Au declarat că găzduiesc ucraineni, fără să şi facă asta, conform ObservatorNews.ro.

Vasile Moldovan, primarul localității Sighetu Marmației, un oraș cu 37.000 de locuitori, a declarat pentru sursa citată că solicitările de decontări au explodat.

„Dacă în martie, aprilie, mai, iunie decontările erau undeva la 400.000-500.000 de lei, în ultimele luni am ajuns să depăşim un milion de lei, iar în octombrie am ajuns la 1.800.000 de lei, decontări. Am identificat refugiaţi care figurau la mai multe domicilii de pe raza Municipilui Sighet. E clar că era în imposibilitate obiectivă de a găzdui într-un apartament cu 2 camere 16 persoane. La patru-cinci ucrainieni au dat apartamentul cu două camere, îţi dai seama, au luat undeva la vreo 8.000 de lei pe lună”, a declarat edilul.

Ads

Sume mari de bani decontate pe seama refugiaților

De exemplu, într-o casă dărăpănată, la ieșirea din oraş, în acte apăreau găzduiți 16 refugiați. Proprietarul spune că n-a avut niciodată pe cineva acolo, deoarece jumătate din casă este dărâmată.

Mai mult, bărbatul susține că nu a depus nicio cerere de decontare la primărie şi nu înţelege de ce e trecut el în acte.

„Nu vreau să dau nume, dar sunt unii care au 141 de persoane! Poate să-i ţină? Unde 141? Că îi trebuie două blocuri! E șmecherie, na. Au luat bani degeaba! Ar trebui pedepsiţi”, spune bărbatul pentru sursa citată.

Conform legii, cei care găzduiesc refugiați primesc câte 70 de lei pe zi pentru fiecare persoană.

Anca Pop, purtător de cuvânt IPJ Maramureș, a declarat pentru sursa citată că Poliția efectuează cercetări în 26 de dosare penale privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals material.