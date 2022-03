Localnicii din Harkov fac curățenie pe străzi strângând molozul după atacurile ruse. Orașul a fost puternic bombardat, aproape 1.200 de clădiri fiind distruse.

Un scurt video cu mai mulți oameni din Harkov care mătură străzile din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost postat de Agenția de știri Nexta pe Twitter. Peste 11.000 de oameni l-au vizionat.

Primarul Harkov-ului, Ihor Terekhov, spune că mai bine de o treime dintre locuitori au părăsit orașul, arată kyivindependent.com.

”Dar în ultimul timp am văzut că bărbați, care și-au evacuat familiile, se întorc. (...) Chiar și unele familii se întorc, pentru că nu vor să locuiască în altă parte”, a adăugat el.

Harkov avea 1,4 milioane de locuitori în 2019.

Primarul mai spune că războiul a distrus 1.143 de clădiri din Harkov. 998 erau clădiri rezidențiale, anunță Twitter Kyiv Independent.

