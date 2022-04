Autoritățile ruse evită să dea detalii despre membrii echipajului crucișătorului Moskva, care s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovit de o rachetă ucraineană.

Potrivit jurnaliștilor de la The Kyiv Independent, pe navă se aflau aproximativ 500 de membri ai echipajului.

The Black Sea fleet flagship, a giant missile cruiser, was just set on fire *for no reason*, then she exploded, then she sank.

Over 500 crew members — absolutely not a single word.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 15, 2022