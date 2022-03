Liudmila Denisova, însărcinată cu drepturile omului în parlamentul ucrainean, a anunțat miercuri, 30 martie, că o clădire a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a fost ţinta bombardamentelor ruseşti la Mariupol, port strategic asediat din sud-estul Ucrainei.

”Ocupanţii au bombardat în mod deliberat o clădire a CICR din Mariupol”, a scris aceasta pe Telegram.



”Avioanele şi artileria inamice au bombardat clădirea, marcată cu o cruce roşie pe un fundal alb, ceea ce echivalează cu prezenţa răniţilor, civili sau (angajaţi) umanitari”, a spus ea, adăugând o imagine a unei clădiri marcate cu o cruce roşie pe acoperiş.

”Deocamdată nu avem informaţii referitoare la victime”, a indicat ea, fără a preciza câte persoane s-ar fi putut afla în clădire în momentul bombardamentului.

Mariupol today.

The Russian occupiers have proved that they are war criminals who do not follow any rules or principles of warfare. This time they committed a war crime against the International Committee of the Red Cross. pic.twitter.com/sSGxHcmLg2— АЗОВ (@Polk_Azov) March 30, 2022