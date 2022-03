Civili ucraineni filmați când opun rezistență rușilor. Trupele Moscovei aruncă grenade lacrimogene pentru dispersarea mulțimii VIDEO

Noi imagini cu civili ucraineni care opun rezistență rușilor au fost făcute publice marți, 1 martie.

Având doar steagul în mână, civilii din orașul ucrainean Kupiansk, din regiunea Karkov, iau cu asalt mașinile rușilor și le cer explicații pentru invazia armată.

With their bare hands, they rush at the car with the invaders and do not let it pass. pic.twitter.com/FZzGAnJpXL— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022