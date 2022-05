Cel puţin 8 morţi şi 12 răniţi în urma unui atac aerian al forţelor ruse asupra satului ucrainean Desna

Cel puţin 8 persoane au murit şi alte 12 persoane au fost rănite marți, 17 mai, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra satului Desna din regiunea Cernihiv, nordul Ucrainei, a anunţat serviciul de stat de urgenţă al Ucrainei, citat de Reuters.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Guvernatorul regional, Viacheslav Chaus, a declarat că Rusia a lansat patru rachete în jurul orei 5 dimineaţa, ora locală. Două dintre rachete au vizat clădirile din sat, a mai spus el.

”Dimineaţa, inamicul (n.r. trupele ruse) a tras cu rachete în satul Desna. (…) Potrivit informaţiilor preliminare, atacul s-a soldat cu morţi şi mulţi răniţi”, a mai afirmat oficialul ucrainean.

Afirmaţiile nu au putut fi verificate din surse independente.

Suspilne media reported the casualties citing the State Emergency Services. Governor Viacheslav Chaus earlier said that the airstrike hit the Desna village, where a military training center is located.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 17, 2022