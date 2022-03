Noi informații privind condițiile puse de Rusia pentru oprirea invaziei în Ucraina au fost făcute publice luni, 7 martie, de jurnalistul Christo Grozaev, înaintea celei de-a treia runde de negocieri.

Grozaev este directorul executiv al Bellingcat, grup de investigații din Țările de Jos, specializat în verificarea faptelor și informațiilor cu sursă deschisă.

Citând două persoane apropiate negocierilor, jurnalistul susține că Rusia i-a propus lui Vladimir Zelenski să rămână președinte formal, urmând ca în funcția de premier să fie numit Iuri Boiko, un politician care a mai fost prim-ministru al Ucrainei între 2012-2014.

În plus, Moscova ar fi cerut Kievului să recunoască independența Donbasului și anexarea Crimeei. Al treilea lucru cerut imperativ de Moscova a fost ca Ucraina să nu mai încerce niciodată să adere la NATO.

Propunerile au fost refuzate ferm de actualul lider de la Kiev, notează sursa citată.

Iuri Boiko a ocupat funcțiile de ministru al Combustibilului și Energiei în guvernul lui Viktor Ianukovici și de viceprim-ministru al Ucrainei în perioada 2012-2014. În perioada 2002-2005 a condus compania Naftogaz.

Iuri Boiko este considerat un susținător al relațiilor strânse cu Rusia. Politicianul a candidat la alegerile prezidențiale din 2019, clasându-se pe locul al patrulea, cu 11,67% din voturi.

Oficial, Rusia a avut alte pretenții la negocieri. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, pentru Reuters, că atacurile militare desfășurate de trupele ruse ”vor înceta într-o clipă” dacă Ucraina acceptă o serie de condiții.

”Ucraina ar trebui să aducă amendamente Constituţiei, conform căreia Ucraina va respinge orice obiectiv de aderare la orice bloc. Acest lucru este posibil numai prin modificarea Constituţiei.

Suntem pe cale să încheiem într-adevăr demilitarizarea Ucrainei. O vom încheia. Dar principalul este ca Ucraina să îşi înceteze acţiunile militare. Ei trebuie să înceteze acţiunile militare şi atunci nimeni nu va trage”, a mai spus Peskov.

Avionul lui Viktor Ianukovici a plecat luni, 7 martie, de la Moscova la Minsk cu doar câteva ore înaintea negocierilor, potrivit Ukrayinska Pravda, care citează o sursă din domeniul aviației.

Autoritățile de la Kiev cred că acesta este pe lista Kievului pentru a fi pus în funcția de președinte al Ucrainei.

Ukrainian intelligence believes that the Kremlin wants to make him "president of Ukraine." pic.twitter.com/ivX1EFac8c— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022