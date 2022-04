Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a vorbit marți, 5 aprilie, despre reacția autorităţilor române în plan internaţional în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, catalogând-o ca fiind ”timidă”.

Întrebat marţi seară, într-o emisiune la TVR, ce părere are despre prestaţia autorităţilor române cu privire la conflictul armat din Ucraina, Cătălin Drulă a răspuns: ”Timidă şi de follower, adică cei care urmează pe ceilalţi”.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Am fi putut fi primii în anumite măsuri începând din primele zile, de la introducerea interdicţiilor de zbor deasupra României. Ieri, din nou, am atras atenţia, cred că acum două săptămâni prima dată şi ieri din nou: intră nave ruseşti. Chiar am cerut un raport de specialitate. De când s-a declanşat războiul au intrat 44 de nave sub pavilion rusesc în portul Constanţa, care-şi descarcă mărfurile, deci lucrurile merg, în comerţ, ca în mod normal, cu un stat care produce crime de război, care produce orori. România fiind lângă Ucraina şi în prima linie a acestui flanc estic, ar trebui să conducă, nu să urmeze pe alţii, ar trebui să conducă. Noi am cerut sistarea comerţului, nu poţi face comerţ cu un criminal”, a afirmat liderul USR.

Ads

El a criticat autorităţile române spunând că sunt ”foarte timide şi aşteaptă să vadă ce face Europa”.

”Acei oameni au avut vieţile distruse de acest regim criminal. Noi suntem imediat după - din fericire, protejaţi de NATO. Ar trebui să fim curajoşi şi în primul rând al măsurilor pe plan internaţional de izolare a regimului Putin. Or, autorităţile noastre sunt extrem de timide pe partea aceasta. Aşteaptă să vadă ce face Europa. Un stat puternic, condus de oameni care au anvergură de oameni de stat, e un stat care conduce şi aduce soluţii pe plan internaţional”, a mai spus Drulă.

În ceea ce priveşte refugiaţii din Ucraina, liderul USR consideră că România poate face ”mai mult”, el apreciind, în schimb, modul în care s-a mobilizat societatea românească și precizând că ”autorităţile au venit, ca de obicei, mult mai târziu”.