Olena Zelenska a povestit într-un interviu acordat Vogue despre prima zi a invaziei ruse, momentul când și-a văzut ultima dată soțul și cum a gestionat situația alături de cei doi copii.

”Îmi amintesc bine începutul. Cu o zi înainte a fost o zi și o seară normală de lucru. Copiii s-au întors de la școală, treburile gospodărești de zi cu zi... Da, toți am trăit în tensiune în ultimele săptămâni, vorbind despre o posibilă invazie. Dar, până la urmă, a fost de necrezut că se poate întâmpla asta. În secolul XXI? În lumea modernă?”, a spus prima doamnă.

Ads

”M-am trezit cu sunete surde, ciudate. Undeva între patru și cinci dimineața. Nici nu mi-am dat seama imediat că sunt explozii... Bărbatul meu nu era în pat. M-am ridicat și l-am văzut: era deja îmbrăcat, în costum, ca de obicei (a fost ultima dată când a purtat costum și cămașă albă, de atunci e mereu în ”soldat”). ”A început”, a fost tot ce a spus. Nu, nu a fost nicio panică. Cu exceptia confuziei. ”Ce ar trebui să facem cu copiii?” ”Stai, te voi anunța. Pentru orice eventualitate, strângeți lucrurile esențiale și documentele”. Și a plecat de acasă”, și-a amintit soția președintelui.

Olena Zelenska a vorbit și despre modul în care a comunicat cu copiii săi despre război.

”Copiii nu au nevoie să li se explice nimic, ei știu totul, ca fiecare copil din Ucraina. Toată lumea înțelege și simte. Desigur, războiul nu este ceva ce ar trebui să vadă copiii. Dar suntem foarte sinceri și deschiși. Nu le poți ascunde nimic. Prin urmare, cea mai bună strategie este adevărul.

Ads

Deci, discutăm tot ce se întâmplă cu fiica și fiul nostru. Încerc să răspund la întrebări. În general, încercăm să vorbim. Pentru că să spui ce doare, să nu taci, păstrând în tine, aceasta este o strategie psihologică și funcționează.”

Soția președintelui Ucrainei nu l-a mai văzut pe acesta din primele zile ale invaziei.

”Nu era timp pentru emoții. Trebuia să avem grijă de copii, de starea lor emoțională în primul rând. Așa că am încercat să fiu încrezătoare, energică, chiar zâmbitoare, explicându-le de ce trebuie să cobori la subsol, de ce nu poți aprinde lumina. Am răspuns optimist la întrebare lor, când îl vom vedea pe tata: ”Sigur, în curând”.

Ads

În primele zile, am sperat că putem rămâne împreună. Dar biroul președintelui a devenit o unitate militară. Președintele și echipa sa lucrează și locuiesc acolo. Prin urmare, copiii mei și cu mine am primit ordin să ne mutăm într-un loc sigur. Dacă în Ucraina este posibil să găsim un loc absolut sigur acum… De atunci am comunicat cu Volodimir doar prin telefon.”

Întrebată dacă a existat un moment pe care nu îl va uita niciodată, soția președintelui a răspuns: ”S-a întâmplat la aproximativ o săptămână de la începutul războiului: când nu m-am văzut cu rude sau prieteni, am aflat doar prin telefon cine unde este sau dacă sunt în viață. Într-o clipă mi-am dat seama că nu știam dacă îi voi revedea pe cei pe care îi iubesc, pe ai mei! Aceasta a fost probabil prima dată când am plâns, prima dată când am renunțat la emoții. Nu puteam suporta.

Îmi voi aminti pentru totdeauna de toți cunoscuții și prietenii mei, bărbați și băieți în uniformă militară. Îmi voi aminti mereu cât de curajoși sunt prietenii mei! De ce sunt capabili ei, atât de fragili și de eleganți în timp de pace, când este război în jur! Poveștile lor mă inspiră. Sunt atât de mândră de ei. Și visez să-i revăd”, a spus Olena Zelenska, potrivit Libertatea.